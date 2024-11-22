Поласував військовими пайками: до військової бази на Алясці увірвався голодний ведмідь (фото)

Журналісти зазначають, що ведмеді досить рідко нападають на житло людей. Це відбувається лише за однієї умови.

До складського приміщення на об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон (Аляска, США) увірвався голодний ведмідь для того, щоб поласувати військовими пайками. Про це повідомило CNN.

Нещодавно до Управління з охорони дикої природи надійшло повідомлення про ведмедя відреагували на повідомлення про ведмедя у складському приміщенні на військовій базі. Прибувши на місце події, вони виявили в приміщенні купу відкритих упаковок з їжею. На фотографіях були видні навіть відкриті пачки з шоколадними цукерками.

Журналісти зазначають, що це не поодинокий випадок "полювання" ведмедів на їжу подібним чином. Зокрема, 2 листопада співробітники Управління приїхали на виклик в будівлю автопарку. Прибувши на місце події, вони помітили ведмедя, який сидів всередині автомобіля Humvee. Працівники відкрили зовнішні двері, "вжили тактику, щоб привернути увагу ведмедя" та виманили його з будівлі.

Загалом Управління з охорони дикої природи реагує приблизно на 600 повідомлень щодо ведмедів на рік. Випадки проникнення тварину будинки дуже рідкісні — це трапляється лише тоді, коли вони почують їжу. Більшість цих дзвінків вимагають незначного втручання або взагалі не вимагають його, і це просто ведмеді, які проходять територією. Однак

"Коли природна їжа для ведмедів, така як ягоди, лісові яблука та лосось, стає рідкістю, ведмеді починають шукати інші джерела. Ведмеді — пристосуванці і слідуватимуть своїм носам у пошуках їжі, навіть якщо вона знаходиться у відкритих будівлях чи незачинених транспортних засобах", — розповів співробітник Управління Джеймс Вендланд.

Нагадаємо, нещодавно в США ведмідь пробрався в кондитерську, щоб наїстись цукерок. Відвідувачів магазину його не боялись, працівники виганяли геть, а поліція прибула, щоб навести порядок.

Тим часом у Південній Кароліні людина перевдягалася медведем. Це особа робила для інсценування нападів на автомобілі з метою отримання їх власниками страховки.