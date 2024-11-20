Не боявся і робив, що хотів: ведмідь пробрався в кондитерську, щоб наїстись цукерок (відео)

Бурий ведмідь завітав у американську кондитерську, ймовірно, готуючись до зими. Відвідувачів магазину його не боялись, працівники виганяли геть, а поліція прибула, щоб навести порядок.

У місті Гатлінбург (Теннессі, США) прямо посеред міста помітили бурого ведмедя, який проник у місцеву кондитерську. Тварина не проявляла агресію, а просто намагалась з'їсти цукерки, розкладені на прилавках. Свідки пригоди з ведмедем розповіли, що перед цим він порпався у баку зі сміттям, ймовірно, набираючи вагу для залягання в зимову сплячку. Про деталі інциденту, який стався 14 листопада, розповіли на порталі Wbir.

На відео, зняте випадковим свідком, можна побачити яскраво освітлене приміщення кондитерської Sweet та ведмедя, який стоїть на чотирьох лапах біля прилавка. На безпечність відстані згуртувались близько двох десятків американців, які сміялись, обговорювали появу тварини та знімали дійство на телефони. Тим часом чути, як працівники магазину намагались вигнати гостя. На порталі повідомили, що ведмідь їв безплатні зразки ласощів, які лежали відкрито на прилавках. Як розповіли свідки, йому начебто найбільше сподобались два види цукерок Charleston Chews та Hershey's Kisses.

На місце пригоди з ведмедем прибула місцева поліція, написали журналісти. Про те, як правоохоронці впорались з твариною, яка забрела в кондитерську, у видання інформації не має.

Відео з ведмедем стало вірусним і з'явилось, серед іншого, у Facebook. Місцеві жителі розповіли, що бачили чоловіка, який порпався разом з твариною в смітті, а потім начебто завів його до магазину. Коментатори обурились такій безвідповідальній поведінці, через яку може постраждати лісовий мешканець.

Пригода з ведмедем - коментар про передісторію Фото: Скриншот

На сторінці Facebook департаменту поліції Гетлінбурга не відшукалось повідомлень про пригоду з ведмедем у місцеві кондитерській. Тим часом у мережі можна відшукати відео про інцидент, зняте з іншого ракурсу. На ньому дійсно видно, як тварина риється в сміттєвому баку: ймовірно, таким чином вона набиралась поживних речовин для залягання в зимову сплячку, припустили на сторінці Facebook.

Зазначимо, у жовтні 2023 року Фокус писав про дивне змагання на Алясці, пов'язане з бурими ведмедями. Як з'ясувалось, місцеві мешканці влаштовують змагання між тваринами: стежать за тим, хто набере більше вагу, готуючись до зими.

Нагадуємо, видання Live Science повідомило, що в лісах можна зустріти "збожеволілих ведмедів": вони нападають на інших диких тварин, а також на людей.