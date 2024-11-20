Не боялся и делал, что хотел: медведь пробрался в кондитерскую, чтобы наесться конфет (видео)

Бурый медведь пришел в американскую кондитерскую, вероятно, готовясь к зиме. Посетителей магазина его не боялись, работники выгоняли прочь, а полиция прибыла, чтобы навести порядок.

В городе Гатлинбург (Теннесси, США) прямо посреди города заметили бурого медведя, который проник в местную кондитерскую. Животное не проявляло агрессию, а просто пыталось съесть конфеты, разложенные на прилавках. Свидетели происшествия с медведем рассказали, что перед этим он рылся в баке с мусором, вероятно, набирая вес для залегания в зимнюю спячку. О деталях инцидента, который произошел 14 ноября, рассказали на портале Wbir.

На видео, снятое случайным свидетелем, можно увидеть ярко освещенное помещение кондитерской Sweet и медведя, который стоит на четырех лапах у прилавка. На безопасном расстоянии стояли около двух десятков американцев, которые смеялись, обсуждали появление животного и снимали событие на телефоны. Тем временем слышно, как работники магазина пытались выгнать гостя. На портале сообщили, что медведь ел бесплатные образцы лакомств, которые лежали открыто на прилавках. Как рассказали свидетели, ему якобы больше всего понравились два вида конфет Charleston Chews и Hershey's Kisses.

На место происшествия с медведем прибыла местная полиция, написали журналисты. О том, как правоохранители справились с животным, которое забрело в кондитерскую, у издания информации нет.

Видео с медведем стало вирусным и появилось, среди прочего, в Facebook. Местные жители рассказали, что видели мужчину, который копался вместе с животным в мусоре, а потом якобы завел его в магазин. Комментаторы возмутились такому безответственному поведению, из-за которого может пострадать лесной житель.

Приключение с медведем — комментарий о предыстории Фото: Скриншот

На странице Facebook департамента полиции Гатлинбурга не отыскалось сообщений о происшествии с медведем в местной кондитерской. Между тем в сети можно отыскать видео об инциденте, снятое с другого ракурса. На нем действительно видно, как животное роется в мусорном баке: вероятно, таким образом оно набиралось питательных веществ для залегания в зимнюю спячку, предположили на странице Facebook.

Отметим, в октябре 2023 года Фокус писал о странном соревновании на Аляске, связанном с бурыми медведями. Как выяснилось, местные жители устраивают соревнования между животными: следят за тем, кто наберет больше веса, готовясь к зиме.

Напоминаем, издание Live Science сообщило, что в лесах можно встретить"обезумевших медведей": они нападают на других диких животных, а также на людей.