Япония переживает худший год за последние 100 лет: в лесах бродят сотни обезумевших медведей

Местные исследователи предупреждают, что в последнее время количество нападений бурых медведей резко возросло.

Related video

В настоящее время Япония переживает худший год за последнее столетие: в местных лесах бурые медведи будто сошли с ума. Статистика свидетельствует о том, что с апреля нынешнего года произошло около 160 ранений и почти десяток смертей в результате встреч с бурыми медведями. И это только подтвержденные случаи, пишет Live Science.

Дело в том, что до этого года в Японии более 10 лет не регистрировали ни одного смертельного случая нападения медведя. Однако в этом году все изменилось, за последнее время лишь в Хокайдо произошло несколько смертельных встреч с бурыми медведями.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В апреле 2023 года стало известно о первой смертельной встрече с бурым медведем. Предполагается, что именно он ответственен за убийство и обезглавливание рыбака на озере Шумаринай на Хоккайдо. Тогда голова мужчины была найдена в озере, а позже в этом месте также был замечен медведь с окровавленными куликами, свисающими изо рта. В результате люди обвинили в этом нападении медведя, и он был застрелен.

2 ноября японская полиция обнаружила человеческие останки на горе Дайсенген недалеко от Фукусимы на острове Хоккайдо. Судмедэксперты провели анализ ДНК и установили, что останки принадлежат ранее пропавшему 22-летнему студенту университета Канато Янаике, который пропал во время похода 29 октября. Рядом с телом студента также обнаружили медведя, который, как считают исследователи, может быть ответственен за смерть Янаике и еще несколько нападений в этом районе.

Вскрытие останков студента показало, что он умер в результате геморрагического шока от сильного кровотечения. В результате ученые и полиция считают, что он подвергся нападению медведя. В то же время ученые все еще не знаю, что стало причиной гибели самого медведя — в данный момент они изучают останки животного.

Известно, что тело студента и медведя было обнаружено недалеко от места, где ранее в этом году пятеро мужчин подверглись нападению со стороны бурого медведя: двое получили серьезные травмы, но троим удалось отбиться от хищника ножом и заставить его ретироваться. В данный момент местные правоохранительные органы рассматривает вероятность того, что за нападения в этом районе ответственен один и тот же медведь.

В то же время исследователи считают, что небывалый рост нападений бурых медведей в нынешнем году может быть связан с уменьшением количества желудей и других продуктов питания из рациона медведей. К слову, прошлый год был напротив чрезвычайно урожайным, что привело к появлению большого количества крупных молодых детенышей.

Ученые полагают, что сочетание этих двух факторов привело к усугублению ситуации: в Японии стало больше чрезвычайно голодных медведей. Отметим, что местная популяция бурых медведей также растет благодаря усилиям по сохранению, направленным на возрождение почти утраченной популяции. Статистика свидетельствует о том, что сегодня численность бурых медведей составляет около 11 700 особей, что вдвое больше, чем в 1990 году.

К слову, ученые также отмечают, что в этом году также произошло несколько необычных нападений медведей и в других частях земного шара.

Ранее Фокус писал о том, что деревья договариваются, когда давать больше урожая, но никто не знает как.