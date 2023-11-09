Японія переживає найгірший рік за останні 100 років: у лісах бродять сотні збожеволілих ведмедів

Місцеві дослідники попереджають, що останнім часом кількість нападів бурих ведмедів різко зросла.

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Нині Японія переживає найгірший рік за останнє століття: у місцевих лісах бурі ведмеді ніби збожеволіли. Статистика свідчить про те, що з квітня нинішнього року сталося близько 160 поранень і майже десяток смертей унаслідок зустрічей із бурими ведмедями. І це тільки підтверджені випадки, пише Live Science.

Річ у тім, що до цього року в Японії понад 10 років не реєстрували жодного смертельного випадку нападу ведмедя. Однак цього року все змінилося, за останній час лише в Хокайдо сталося кілька смертельних зустрічей із бурими ведмедями.

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У квітні 2023 року стало відомо про першу смертельну зустріч із бурим ведмедем. Припускають, що саме він відповідальний за вбивство й обезголовлення рибалки на озері Шумарінай на Хоккайдо. Тоді голову чоловіка було знайдено в озері, а пізніше в цьому місці також було помічено ведмедя із закривавленими куликами, що звисали з рота. У результаті люди звинуватили в цьому нападі ведмедя, і його застрелили.

2 листопада японська поліція виявила людські рештки на горі Дайсенген недалеко від Фукусіми на острові Хоккайдо. Судмедексперти провели аналіз ДНК і встановили, що рештки належать раніше зниклому 22-річному студенту університету Канато Янаїці, який зник під час походу 29 жовтня. Поруч із тілом студента також виявили ведмедя, який, як вважають дослідники, може бути відповідальним за смерть Янаїке і ще кілька нападів у цьому районі.

Розтин останків студента показав, що він помер внаслідок геморагічного шоку від сильної кровотечі. У результаті вчені та поліція вважають, що він зазнав нападу ведмедя. Водночас учені все ще не знають, що стало причиною загибелі самого ведмедя — наразі вони вивчають останки тварини.

Відомо, що тіло студента і ведмедя було виявлено недалеко від місця, де раніше цього року п'ятеро чоловіків зазнали нападу з боку бурого ведмедя: двоє дістали серйозні травми, але трьом вдалося відбитися від хижака ножем і змусити його відступити. Наразі місцеві правоохоронні органи розглядають ймовірність того, що за напади в цьому районі відповідальний один і той самий ведмідь.

Водночас дослідники вважають, що небувале зростання нападів бурих ведмедів нинішнього року може бути пов'язане зі зменшенням кількості жолудів та інших харчів з раціону ведмедів. До слова, минулий рік був навпаки надзвичайно врожайним, що призвело до появи великої кількості великих молодих дитинчат.

Вчені вважають, що поєднання цих двох чинників призвело до погіршення ситуації: в Японії стало більше надзвичайно голодних ведмедів. Зазначимо, що місцева популяція бурих ведмедів також зростає завдяки зусиллям зі збереження, спрямованим на відродження майже втраченої популяції. Статистика свідчить про те, що сьогодні чисельність бурих ведмедів становить близько 11 700 особин, що вдвічі більше, ніж 1990 року.

До слова, вчені також зазначають, що цього року також сталося кілька незвичайних нападів ведмедів і в інших частинах земної кулі.

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