Таємний орден. Дерева домовляються, коли давати більше врожаю, але ніхто не знає як

Дослідники виявили, що дерева по всьому світу дивним чином синхронізують свої ритми навіть на відстані 100 кілометрів.

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Якщо дивитися під ноги, можна помітити, що в певні роки дерева, такі як дуби, сосни і ялини, виробляють різну кількість насіння. Наприклад, у деякі роки від жолудів під ногами просто немає порятунку, тоді як в інші — їх дуже складно відшукати. Вчені називають ці надзвичайно врожайні роки "мачтовими", пише IFLScience.

Дослідникам уже відомо, що щоглові дерева не дають однакову кількість урожаю щороку. Як правило, після надзвичайно врожайного року слідує перерва в кілька років, а потім вони знову виробляють більше насіння. Однак учені досі не можуть зрозуміти, як цим деревам вдається синхронізуватися локально, при тому, що деякі з дерев знаходяться на відстані 100 кілометрів.

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За словами доцента кафедри наук про життя і навколишнє середовище Каліфорнійського університету в Мерседі Емілі Моран, одна з наявних теорій припускає, що така дивна поведінка дерев пов'язана зі збереженням енергії. Річ у тім, що виробництво великої кількості насіння вимагає великої витрати енергії. Дерева виробляють урожай за допомогою фотосинтезу: вони використовують енергію Сонця, перетворюючи вуглекислий газ на цукри й крохмаль, необхідні для росту нового листя і деревини.

Ще однією теорією, за словами дослідників, є те, що таким чином дерева намагаються "контролювати хижаків". Ідея полягає в тому, що масштабні врожаї дають змогу не лише задовольнити потреби хижаків, а й також залишають достатню кількість насіння для вирощування нових рослин. При цьому в проміжках між мачтовими роками нестача їжі призводить до голодування природних хижаків дерев, наприклад, білок.

За словами Морган, найдивовижнішим і найбільш цікавим у цьому процесі є те, що у виробництві великої кількості насіння існує певна синхронність серед цілих популяцій і симпатичних видів, які поділяють одних і тих самих насіннєвих хижаків.

До слова, існує ще одна теорія, яка припускає, що дерева синхронізуються для більш ефективної роботи. Простими словами, розкидання всіх насінин одночасно більш ефективне для дерев, які покладаються на вітер, щоб нести своє насіння. У такому разі менш урожайний рік буде менш успішним у плані зростання нових дерев.

Так чи інакше, проте вчені поки що так і не змогли зупинитися на одній із цих теорій: наразі все ще тривають суперечки про те, навіщо і як деревам вдається синхронізувати і домовлятися про те, який рік стане врожайнішим.

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