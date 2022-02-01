Учені порахували всі види дерев на Землі: їм допомогла шифрувальна машина нацистів "Енігма"

За допомогою технології зламу шифрів нацистів під час Другої світової війни, учені порахували, що на Землі 73 тисячі видів дерев і це на 14% більше, ніж очікувалося. Ще 9 тисяч видів варто ідентифікувати.

За словами вчених, на Землі існує приблизно 73 300 видів дерев, але 9 тисяч із них ще варто ідентифікувати. Для підрахунку кількості видів дерев на Землі вчені використали технологію зламування коду німецької шифрувальної машини "Енігма" під час Другої світової війни. Цю технологію розробили англійські вчені Алан Т'юрінг та Ірвінг Гуд, повідомляє The Guardian.

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Унаслідок нового дослідження стало зрозуміло, що на Землі приблизно на 14% більше видів дерев, ніж раніше. Третина невідомих видів — це рідкісні представники флори, а це означає, що вони можуть зникнути через дії людини й унаслідок змін клімату.

Найбільше невідомих видів — у Південній Америці

"Майже 40% невідомих видів дерев знаходяться в Південній Америці, деякі з них ростуть у важкодоступних місцях і їх ніколи не зустрічали біологи", — каже Цзінцзін Лян з Університету Пердью в Індіані, США.

За словами вченого, найбільша різноманітність видів знаходиться у басейні річки Амазонка. Це з тим, що є сприятливе середовище у розвиток великого біорізноманіття.

[ + – ] Найбільша різноманітність видів дерев знаходиться в басейні річки Амазонка. Фото: wikipedia

Допомогла технологія злому нацистської шифрувальної машини

Щоб оцінити кількість невідомих видів дерев, учені використали технологію зламування кодів німецької шифрувальної машини "Енігма" під час Другої світової війни, яку розробили англійці Алан Т'юрінг та Ірвінг Гуд.

Енні Чао, статистка з Тайваню, розробила схему ідентифікації рідкісних видів дерев на основі коду англійців. За допомогою цієї технології вчені визначили виникнення рідкісних подій, у цьому випадку невідомих видів дерев, використовуючи дані про рідкісні види, що спостерігаються. По суті, код використовує інформацію про види, які виявляються в даних лише один або два рази, для оцінки кількості видів, що ще не виявлені.

Ідея порахувати всі види дерев на Землі у Цзінцзін Ляна виникла ще 10 років тому. Учені вважають, що багато видів дерев можуть зникнути ще до того, як будуть описані через дії людини та зміни клімату.

"Це дослідження показує, що на планеті існує велика різноманітність дерев, більша частина яких усе ще чекає нашого відкриття", — говорить Рут Мітчелл з Інституту Джеймса Гаттона в Шотландії.

За словами Мартіна Лукача з Університету Редінга в Англії, це дослідження доводить, що майже половина видів дерев росте в Південній Америці та потрібно зупинити знищення тропічних лісів.