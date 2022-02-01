Ученые сосчитали все виды деревьев на Земле: им помогла шифровальная машина нацистов "Энигма"

С помощью технологии взлома шифров нацистов во время Второй мировой войны, ученые сосчитали, что на Земле 73 тысячи видов деревьев и это на 14% больше, чем ожидалось. Еще 9 тысяч видов нужно идентифицировать.

По словам ученых, на Земле существует примерно 73 300 видов деревьев, но 9 тысяч из них еще следует обнаружить. Для подсчета количества видов деревьев на Земле ученые использовали технологию взлома кода немецкой шифровальной машины "Энигма" во время Второй мировой войны. Эту технологию разработали английские ученые Алан Тьюринг и Ирвинг Гуд, сообщает The Guardian.

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В результате нового исследования стало ясно, что на Земле примерно на 14% больше видов деревьев, чем считалось ранее. Треть неизвестных видов – это редкие представители флоры, а это значит, что они могут исчезнут из-за действий человека и в результате изменений климата.

Больше всего неизвестных видов — в Южной Америке

"Около 40% неизвестных видов деревьев находятся в Южной Америке, некоторые из них растут в труднодоступных местах и их никогда не встречали биологи", — говорит Цзинцзин Лян из Университета Пердью в штате Индиана, США.

По словам ученого, самое большое разнообразие видов находится в бассейне реки Амазонка. Это связано с тем, что здесь существует благоприятная среда для развития большого биоразнообразия.

[ + – ] Cамое большое разнообразие видов деревьев находится в бассейне реки Амазонка Фото: wikipedia

Помогла технология взлома нацисткой шифровальной машины

Чтобы оценить количество неизвестных видов деревьев, ученые использовали технологию взлома кодов немецкой шифровальной машины "Энигма" во время Второй мировой войны, которую разработали англичане Алан Тьюринг и Ирвинг Гуд.

Энни Чао, статистик из Тайваня, разработала схему обнаружения редких видов деревьев на основе кода англичан. С помощью этой технологии ученые определили возникновение редких событий, в этом случае неизвестных видов деревьев, используя данные о наблюдаемых редких видах. По сути, код использует информацию о видах, которые обнаруживаются в данных только один или два раза, для оценки количества еще не обнаруженных видов.

Идея сосчитать все виды деревьев на Земле у Цзинцзин Ляна возникла еще 10 лет назад. Ученые считают, что многие виды деревьев могут исчезнуть еще до того, как будут описаны из-за действий человека и изменения климата.

"Это исследование показывает, что на планете существует большое разнообразие деревьев, большая часть которых все еще ждет нашего открытия", — говорит Рут Митчелл из Института Джеймса Хаттона в Шотландии.

По словам Мартина Лукача из Редингского университета в Англии, данное исследование доказывает, что почти половина видов деревьев растет в Южной Америке и нужно остановить уничтожение тропических лесов.