Найвище дерево на Землі. Учені розповіли, на скільки воно ще може вирости

Офіційно найвище дерево на планеті розташоване в Каліфорнії й сягає заввишки майже 116 метрів, проте дослідники зазначають, що теоретична межа ще вища.

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Наша планета величезна й унікальна, у найпотаємніших її куточках ховається безліч дивовижних тварин, комах або рослин. Ліси не просто так називають "зеленими легенями" планети, адже саме вони відповідають за кількість такого необхідного людству кисню на планеті, пише Science Focus.

Офіційно зареєстроване найвище дерево на Землі розташоване в Каліфорнії США. Ним вважається гігантська секвоя, яку було ідентифіковано ще 2006 року. Дослідники зазначають, розміри дерева вельми разючі: заввишки секвоя сягає 115,85 метра, а його ширина становить близько 7 метрів. Для порівняння статуя Свободи в Нью-Йорку має висоту всього 93 метри, в той час, як лондонський Біг-Бен сягає у висоту 96 метрів.

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Попри вельми разючі розміри каліфорнійської секвої, вчені вважають, що насправді деякі дерева можуть досягати значно більшої висоти. Вчені відзначають, що дерева виростають дуже високими за умови наявності трьох чинників:

великої кількості води;

великої кількості поживних речовин;

наявності конкуренції за сонячне світло.

У міру того як дерева тягнуться вгору, гравітація стає все сильнішою. Дослідники зазначають, що рослини та дерева переносять воду до свого листя для фотосинтезу в трубці, яка називається ксилемою.

Однак якщо води недостатньо або гравітація занадто сильна, цей стовп води буквально може розірватися, створивши потенційно смертельні бульбашки повітря. У результаті вчені дійшли висновку, що існує верхня межа, вище за яку дерево навряд чи здатне виростити — вона знаходиться на позначці від 122 до 130 метрів. Таким чином найвище дерево, що росте сьогодні на Землі, майже досягло свого теоретичного максимуму.

Раніше Фокус писав про те, що в найглибшому каньйоні у світі виявлено дерево-рекордсмен.