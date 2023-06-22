Як статуя Свободи: у найглибшому каньйоні у світі виявлено дерево-рекордсмен (фото)

Знайдений гімалайський кипарис є найвищим деревом в Азії, а також другим за висотою в усьому світі.

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Дослідниками Пекінського університету в Тибетському автономному районі Китаю було виявлено кипарисове дерево заввишки 335 футів, що трохи вище за 305-футову статую Свободи, повідомляє Newsweek. Гранд-Каньйон Ярлунг Зангбо, в якому росте дерево-рекордсмен, вважається найглибшим каньйоном на суходолі у світі, досягаючи середньої глибини близько 16 000 футів і максимальної глибини 19 714 футів.

Дерево було виявлено за допомогою дрона з лідарним датчиком, йдеться в заяві Пекінського університету. Використовуючи дані, зібрані лідаром, дослідники створили 3D-модель величезного дерева, яке після польових досліджень було підтверджено як найбільше дерево в Азії.

Кипарис висотою 335 футів Фото: newsweek

Вчені вважають, що дерево є гімалайським кипарисом (Cupressus torulosa).

Гімалайські та тибетські кипариси рідко зустрічаються в дикій природі, і лише деякі з них ростуть у Національному природному заповіднику Гранд-Каньйон Ярлунг Зангбо. Це — охоронюваний вид рослин у Китаї.

Найвище дерево у світі можна знайти в Національному парку Редвуд у Каліфорнії, його висота становить 381 фут. Цій прибережній секвої (Sequoia semperviren), вперше виявленій 2006 року, імовірно від 600 до 800 років. Вона отримала прізвисько Гіперіон.

7 червня повідомлялося про те, що вчені назвали найстаріший, найбільший і найглибший океан на Землі. Він займає площу в 163 мільйони квадратних кілометрів і настільки величезний, що міг би вмістити всю сушу на нашій планеті.

Раніше Фокус писав про те, що в надрах Землі знайдено таємничі гігантські гори: незрозумілого походження і на 4,5 вище Евересту.