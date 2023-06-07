У надрах Землі знайдено таємничі гігантські гори: незрозумілого походження і в 4,5 вище від Евересту

Нове дослідження свідчить про те, що гігантські поховані хребти розташовані на межі ядра та мантії нашої планети.

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Гора Еверест вважається найвищою вершиною на Землі, проте тепер дослідники вважають, що на планеті також існують вершини у 4,5 раза вищі за Еверест, і вони заховані в надрах планети, пише Futurism.

Ці таємничі сховані гігантські гірські хребти називають зонами наднизьких швидкостей (ULVZ). Дослідники виявили, що вони заховані на межі ядра та мантії Землі на глибині близько 3000 км. За словами співавторки дослідження, геологині з Алабамського університету Саманти Хансен, вони з колегами виявили, що ці заховані під землею хребти розташовані буквально всюди, проте дослідники не можуть зрозуміти їхнього таємничого походження.

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Дослідники виявили заховані гірські хребти за допомогою сейсмологічних станцій в Антарктиді. За словами Гансен, якщо внутрішні гори досить великі, їх можна помітити — найвищі з них часом досягають приголомшливих 38 кілометрів, що в 4,5 раза вище за Еверест.

Хансен також зазначає, що ці внутрішні гірські хребти повністю приховані від очей людини, і їх навряд чи вдасться помітити, поки вони не будуть виявлені сейсмічними даними землетрусів або навіть атомних вибухів. Вчені до кінця не розуміють таємницю походження цих внутрішніх хребтів планети, проте вважають, що вони можуть бути залишками древніх океанічних кірок. Які були втиснуті глибоко в надра Землі. Згідно з іншою теорією таємничі хребти можуть виявитися частинами мантії, які були перегріті розпеченим ядром планети.

Не менш цікавим є ще один факт: поряд із внутрішніми горами також розташовані й таємничі структури глибокої Землі, які є провінціями з низькою швидкістю зсуву або "краплі", як їх ще називають вчені. Хансен з колегами вважають, що ці внутрішні гірські хребти й краплі можуть дати цінні нові підказки, що проливають світло на зміщення та зіткнення тектонічних плит, коли вони рухаються із земної кори у глибші шари мантії.

За словами Гансен, ці гігантські містичні внутрішні піки, ймовірно існують по всій планеті, а не тільки в Антарктиді, що суперечить ідеї, що вони колись були дном древнього океану. Команда зазначає, що їхнє дослідження доводить, що ці таємничі структури набагато складніші, ніж вважалося раніше. Однак потрібно більше досліджень, щоб розібратися в їхньому походженні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили "алмазну фабрику", яка працює вже мільярди років.