Прадідусь всього живого. Вчені назвали найстаріший, найбільший і найглибший океан на Землі

Він займає площу 163 мільйона квадратних кілометрів і настільки величезний, що міг би вмістити всю сушу на нашій планеті.

Related video

Більшість з нас любить поїздки на море й купання в океані, що освіжає, проте чи замислювалися ви коли-небудь про те, скільки років цим гігантським водоймам, які покривають більшу частину поверхні нашої планети? Відповідь проста — вони набагато старші за динозаврів, пише IFLScience.

За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), найбільшим і найглибшим з усіх океанських басейнів на Землі є Тихий океан. Ба більше, він також вважається найстарішим — дослідження показують, що він містить породи, вік яких становить близько 200 мільйонів років. Тихий океан займає площу 163 мільйони квадратних кілометрів, що означає, що він настільки великий, що міг би запросто поглинути всю сушу на Землі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У міру руху тектонічних плит у земній корі Світовий океан постійно змінюється — це означає, що Тихий океан насправді стискається поступово, а Атлантичний навпаки — розширюється. Ще одним не менш цікавим фактом є те, що у Тихому океані є область, відома як "Вогняне кільце" — свою назву вона отримала через високий рівень вулканічної та сейсмічної активності на цих тектонічних плитах.

Дослідники відзначають, що Тихий океан також є домом для деяких надзвичайно старих морських вод, втім, це не так дивно, враховуючи, що він є найстарішим океаном у світі. Вчені виявили, що найстаріша вода у північній частині Тихого океану знаходиться у "тіньовій зоні" глибоко під поверхнею близько 1000 років.

Проте дослідники попереджають, що найстаріша вода у Тихому океані здається досить молодою у порівнянні з найстарішою водою у світі — залишок якої був знайдений у Північній Атлантиці під Чесапікською затокою в ударному кратері й утворився близько 35 мільйонів років. Дослідники припускають, що вік води сягає від 100 до 145 мільйонів, і вона завжди знаходилася в цьому місці, проте була випущена лише внаслідок удару астероїда, а потім застрягла під ним. Цікаво, що ця вода настільки стара, що її солоність фактично вдвічі вища за солоність сучасної морської води.

Ще одним цікавим фактом є те, що у Середземному морі знаходиться крихітний шматочок світової океанічної кори, який вважається найстарішим на Землі. За попередніми даними, його вік може сягати близько 340 мільйонів років. Вважається, що він утворився, коли гаряча розплавлена магма вилилася назовні та застигла. До речі, виявити цю крихітну породу дозволило магнітне сенсорне обладнання та мінерали у магмі, які згодом намагнітилися.

Раніше Фокус писав про те, що в надрах Землі знайдено таємничі гігантські гори: незрозумілого походження і в 4,5 вище від Евересту.