Прадедушка всего живого. Ученые назвали самый старый, большой и глубокий океан на Земле

Он занимает площадь в 163 миллиона квадратных километров и настолько огромен, что мог бы вместить всю сушу на нашей планете.

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Большинство из нас любит поездки на море и освежающее купание в океане, однако задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько лет этим гигантским водоемам, которые покрывают большую часть поверхности нашей планеты? Ответ прост — они намного старше динозавров, пишет IFLScience.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), самым большим и глубоким из всех океанских бассейнов на Земле является Тихий океан. Более того, он также считается самым старым — исследования показывают, что он содержит породы, возраст которых составляет около 200 миллионов лет. Тихий океан занимает площадь в 163 миллиона квадратных километров, что значит — он настолько велик, что мог бы запросто поглотить всю сушу на Земле.

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По мере движения тектонических плит в земной коре Мировой океан постоянно меняется — это значит, что Тихий океан на самом деле постепенно сжимается, а Атлантический напротив — расширяется. Еще одним не менее любопытным фактом является то, что в Тихом океане есть область, известная как "Огненное кольцо" — свое название она получила из-за высокого уровня вулканической и сейсмической активности на этих тектонических плитах.

Исследователи отмечают, что Тихий океан также является домом для некоторых чрезвычайно старых морских вод, впрочем, это не так уж удивительно, учитывая, что он является самым старым океаном в мире. Ученые обнаружили, что самая старая вода в северной части Тихого океана находится в "теневой зоне" глубоко под поверхностью около 1000 лет.

Тем не менее исследователи предупреждают, что самая старая вода в Тихом океане кажется весьма молодой в сравнении с самой старой водой в мире — остаток которой был найден в Северной Атлантике под Чесапикским заливом в ударном кратере и образовался около 35 миллионов лет. Исследователи предполагают, что возраст воды достигает от 100 до 145 миллионов и она всегда находилась в этом месте, однако была выпущена лишь в результате удара астероида, а после застряла под ним. Любопытно, что эта вода настолько стара, что ее соленость фактически вдвое выше солености современной морской воды.

Еще одним любопытным фактом является то, что в Средиземном море находится крошечный кусочек мировой океанической коры, который считается самым старым на Земле. По предварительным данным, его возраст может достигать около 340 миллионов лет. Считается, что он образовался, когда горячая расплавленная магма вылилась наружу и застыла. К слову, обнаружить эту крохотною породу позволило магнитное сенсорное оборудование и минералы в магме. Которые со временем намагнитились.

Ранее Фокус писал о том, что в недрах Земли найдены таинственные гигантские горы: непонятного происхождения и в 4,5 выше Эвереста.