Зруйнували люди. Вчені виявили, що майже 40% "зелених легень" Землі постраждали в Амазонці

Дослідження показує, що більше третини тропічних лісів Амазонки зазнали деградації через діяльність людини.

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Вчені невпинно попереджають, що вирубування тропічних лісів Амазонки є масштабною загрозою для клімату Землі. Однак "зелені легені" планети страждають і від менш відомого процесу, який називається "деградацією", пише Daily Mail.

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У новому дослідженні вчені з Університету Східної Англії та Ланкастерського університету вивчили наслідки процесу "деградації", який включає:

вирубування лісів;

видобуток копалин;

пожежі;

розширення доріг;

іншу діяльність людини, що шкодить природі.

Вчені виявили, що 38% того, що залишилося від тропічних лісів Амазонки, тим чи іншим способом зруйновано людьми — набагато більше, ніж передбачалося раніше. Зазначимо, що нове дослідження було за призначенням нового президента Бразилії Луїза Інасіо Лула да Сілви, який пообіцяв забезпечити кращий захист "зеленим легеням" Землі.

У ході дослідження вчені використали супутникові знімки та наукові огляди про зміни у регіоні в період з 2001 по 2018 роки. За словами співавтора дослідження доктора Рейчел Кармента, процес деградації Амазонки є мало вивченим, проте цей процес приносить користь вкрай небагатьом, тоді як шкодить більшості.

Зазначимо, що Амазонка простягається на 5,4 квадратних кілометрів і розташовується у восьми країнах:

Бразилії; Болівії; Перу; Еквадор; Колумбії; Венесуелі; Гаяні; Суринамі.

Проте більша частина Амазонки все ж таки знаходиться в межах кордонів Бразилії — близько 60% — у результаті більша частина роботи зі збереження "зелених легень" Землі лягає на плечі саме цієї країни.

[ + – ] Деградацію лісів викликають чотири основні фактори Фото: Alex Argozino/Studio Argozino

Вчені зазначають, що процес деградації не варто плутати з обезлісінням, яке передбачає повне видалення лісового покриву та встановлення нового землекористування. При цьому процес деградації лісу цілком може призвести до того, що ліси втрачають усі дерева, але ця земля не використовується для будь-яких інших процесів.

Так чи інакше, в обох випадках "зелені легені" планети втрачають здатність утримувати вуглекислий газ, який є парниковим газом. Дерева відіграють важливу роль у боротьбі зі змінами клімату, будучи, по суті, активними поглиначами вуглецю.

Вчені вивчили супутникові дані і дійшли висновку, що "зелені легені" Землі в Амазонці деградують через чотири ключові фактори:

лісові пожежі; вибіркові вирубки; сильні посухи; "крайовий ефект", зміни, що відбуваються в прилеглих районах.

Автори дослідження пропонують створити систему моніторингу деградації лісів, а також запобігання та припинення незаконної вирубки. Крім того, дослідники пропонують концепцію "розумних лісів", яка передбачає використання датчиків збору даних для покращення якості довкілля.

Раніше Фокус писав про те, що чверть "зелених легень" Землі знищено в Амазонці.