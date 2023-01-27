Разрушили люди. Ученые обнаружили, что почти 40% "зеленых легких" Земли пострадали в Амазонке

Исследование показывает, что более трети тропических лесов Амазонки подверглись деградации из-за деятельности человека.

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Ученые неустанно предупреждают о том, что вырубка тропических лесов Амазонки является масштабной угрозой для климата Земли. Однако "зеленые легкие" планеты страдают и от менее известного процесса, который называется "деградацией", пишет Daily Mail.

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В новом исследовании ученые из Университета Восточной Англии и Ланкастерского университета изучили последствия процесса "деградации", который включает в себя:

вырубку лесов;

добычу ископаемых;

пожары;

расширение дорог;

другую деятельность человека, которая вредит природе.

Ученые обнаружили, что 38% того, что осталось от тропических лесов Амазонки, тем или иным способом разрушено людьми — это намного больше, чем предполагалось ранее. Отметим, что новое исследование последовало за назначением нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, который пообещал обеспечить лучшую защиту "зеленым легким" Земли.

В ходе исследования ученые использовали спутниковые снимки и научные обзоры об изменениях в регионе в период с 2001 по 2018 годы. По словам соавтора исследования доктора Рэйчел Кармента, процесс деградации Амазонки является мало изученным, однако этот процесс приносит пользу крайне немногим, в то время, как вредит большинству.

Отметим, что Амазонка простирается на 5,4 квадратных километров и располагается в восьми странах:

Бразилии; Боливии; Перу; Эквадоре; Колумбии; Венесуэле; Гайане; Суринаме.

Однако большая часть Амазонки все же находится в пределах границ Бразилии — около 60% — в результате большая часть работы по сохранению "зеленых легких" Земли ложится на плечи именно этой страны.

[ + – ] Деградацию лесов вызывают четыре основных фактора Фото: Alex Argozino/Studio Argozino

Ученые отмечают, что процесс деградации не стоит путать с обезлесением, которое предполагает полное удаление лесного покрова и установление нового землепользования. При этом процесс деградации леса вполне может привести к тому, что леса теряют все деревья, но эта земля не используется для каких-либо других процессов.

Так или иначе, в обоих случаях "зеленые легкие" планеты теряют способность удерживать углекислый газ, который является парниковым газом. Деревья играют важную роль в борьбе с изменениями климата, являясь, по сути, активными "поглотителями углерода".

Ученые изучили спутниковые данные и пришли к выводу, что "зеленые легкие" Земли в Амазонке деградируют из-за четырех ключевых факторов:

лесных пожаров; выборочных вырубок; сильной засухи; "краевого эффекта", изменения происходящие в прилегающих районах.

Авторы исследования предлагают создать систему мониторинга деградации лесов, а также предотвращения и пресечения незаконной вырубки. Кроме того, исследователи предлагают концепцию "умных лесов", которая предполагает использование датчиков сбора данных для улучшения качества окружающей среды.

Ранее Фокус писал о том, что четверть "зеленых легких" Земли уничтожены в Амазонке.