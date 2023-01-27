Разрушили люди. Ученые обнаружили, что почти 40% "зеленых легких" Земли пострадали в Амазонке
Исследование показывает, что более трети тропических лесов Амазонки подверглись деградации из-за деятельности человека.
Ученые неустанно предупреждают о том, что вырубка тропических лесов Амазонки является масштабной угрозой для климата Земли. Однако "зеленые легкие" планеты страдают и от менее известного процесса, который называется "деградацией", пишет Daily Mail.
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В новом исследовании ученые из Университета Восточной Англии и Ланкастерского университета изучили последствия процесса "деградации", который включает в себя:
- вырубку лесов;
- добычу ископаемых;
- пожары;
- расширение дорог;
- другую деятельность человека, которая вредит природе.
Ученые обнаружили, что 38% того, что осталось от тропических лесов Амазонки, тем или иным способом разрушено людьми — это намного больше, чем предполагалось ранее. Отметим, что новое исследование последовало за назначением нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, который пообещал обеспечить лучшую защиту "зеленым легким" Земли.
В ходе исследования ученые использовали спутниковые снимки и научные обзоры об изменениях в регионе в период с 2001 по 2018 годы. По словам соавтора исследования доктора Рэйчел Кармента, процесс деградации Амазонки является мало изученным, однако этот процесс приносит пользу крайне немногим, в то время, как вредит большинству.
Отметим, что Амазонка простирается на 5,4 квадратных километров и располагается в восьми странах:
- Бразилии;
- Боливии;
- Перу;
- Эквадоре;
- Колумбии;
- Венесуэле;
- Гайане;
- Суринаме.
Однако большая часть Амазонки все же находится в пределах границ Бразилии — около 60% — в результате большая часть работы по сохранению "зеленых легких" Земли ложится на плечи именно этой страны.
Ученые отмечают, что процесс деградации не стоит путать с обезлесением, которое предполагает полное удаление лесного покрова и установление нового землепользования. При этом процесс деградации леса вполне может привести к тому, что леса теряют все деревья, но эта земля не используется для каких-либо других процессов.
Так или иначе, в обоих случаях "зеленые легкие" планеты теряют способность удерживать углекислый газ, который является парниковым газом. Деревья играют важную роль в борьбе с изменениями климата, являясь, по сути, активными "поглотителями углерода".
Ученые изучили спутниковые данные и пришли к выводу, что "зеленые легкие" Земли в Амазонке деградируют из-за четырех ключевых факторов:
- лесных пожаров;
- выборочных вырубок;
- сильной засухи;
- "краевого эффекта", изменения происходящие в прилегающих районах.
Авторы исследования предлагают создать систему мониторинга деградации лесов, а также предотвращения и пресечения незаконной вырубки. Кроме того, исследователи предлагают концепцию "умных лесов", которая предполагает использование датчиков сбора данных для улучшения качества окружающей среды.
Ранее Фокус писал о том, что четверть "зеленых легких" Земли уничтожены в Амазонке.