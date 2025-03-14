Ничего не знают о мире вокруг: названы племена, которые избегают других людей на Земле

Исследователи рассказали о последних неконтактных племенах на планете, которых все еще можно найти по всему земному шару.

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Избегая постоянного контакта с внешним миром, более 100 неконтактных племен по всему миру представляю собой важнейший элемент разнообразия человечества — но кто эти люди, как им удается избегать контактов с внешним миром и с какими угрозами они сталкиваются? Ученые рассказали подробнее об этих племенах, пишет IFLScience.

По словам ученых, "неконтактными" считаются вовсе не те племена, которые никогда не встречались с другими людьми за пределами определенного племени. По данным организации по правам коренных и племенных народов Survival International, неконтактные племена — это "племенные народы, которые избегают контактов с чужаками. Отметим, что это могут быть целые народы или более немногочисленные подгруппы крупных племен.

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Машко Пиро

Машко Пиро — неконтактное племя, живущее в отдаленных районах амазонских лесов на юго-востоке Перу. Считается, что племя насчитывает более 750 человек, что делает его крупнейшим неконтактным племенем на Земле.

Впрочем, несмотря на желание оставаться неконтактными, история Машко Пиро отмечена разрушительными результатами взаимодействия с внешним миром. Например, в конце 19 века на их территорию вторглись колониальные каучуковые бароны, в результате чего земли племени были украдены, а члены группы подверглись порабощению, нападениям и убийствам.

К счастью, некоторым представителям племени удалось выжить, но сегодня Машко Пиро столкнулись с новой угрозой — вырубкой лесов и обезлесиванием.

Кавахива

Кавахива — племя, живущее в бразильской Амазонии, где ведут образ жизни охотников и собирателей. Исследователям известно, что их рацион включает животных, а также фрукты и орехи из близлежащих лесов.

В настоящее время их считают кочевыми, но считается, что так было не всегда — заброшенные поляны предполагают, что когда-то у них могли быть более постоянные поселения. Ученые считают, что лесозаготовки, скотоводство и другая разрушительная деятельность человека привела к насилию против племени.

Сентинельцы

Сентинельцы — одно из самых известных неконтактных племен в мире, однако нам чрезвычайно мало известно об их жизни. Племя, численность которого, как полагают, составляет около 100 человек, проживает на Северном Сентинельском острове, небольшом острове в Индийском океане.

Некоторые неконтактные племена в других уголках мира могут сталкиваться с соседними народами, но это не касается сентинельцев. По словам старшего научного сотрудника и специалиста по защите прав человека Софи Григ, все это делает сентинельцев самым изолированным племенем в мире.

Ранее Фокус писал о том, что племя дикарей, ничего не знающих о мире, напало на лесорубов.