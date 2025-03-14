Нічого не знають про світ навколо: названо племена, які уникають інших людей на Землі

Дослідники розповіли про останні неконтактні племена на планеті, яких все ще можна знайти по всій земній кулі.

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Уникаючи постійного контакту із зовнішнім світом, понад 100 неконтактних племен по всьому світу являють собою найважливіший елемент різноманітності людства — але хто ці люди, як їм вдається уникати контактів із зовнішнім світом і з якими загрозами вони стикаються? Вчені розповіли докладніше про ці племена, пише IFLScience.

За словами вчених, "неконтактними" вважаються зовсім не ті племена, які ніколи не зустрічалися з іншими людьми за межами певного племені. За даними організації з прав корінних і племінних народів Survival International, неконтактні племена — це "племінні народи, які уникають контактів із чужинцями. Зазначимо, що це можуть бути цілі народи або більш нечисленні підгрупи великих племен.

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Машко Піро

Машко Піро — неконтактне плем'я, що живе у віддалених районах амазонських лісів на південному сході Перу. Вважається, що плем'я налічує понад 750 осіб, що робить його найбільшим неконтактним племенем на Землі.

Утім, попри бажання залишатися неконтактними, історія Машко Піро відзначена руйнівними результатами взаємодії із зовнішнім світом. Наприклад, наприкінці 19 століття на їхню територію вдерлися колоніальні каучукові барони, внаслідок чого землі племені були вкрадені, а члени групи зазнали поневолення, нападів і вбивств.

На щастя, деяким представникам племені вдалося вижити, але сьогодні Машко Піро зіткнулися з новою загрозою — вирубкою лісів і збезлісенням.

Кавахіва

Кавахіва — плем'я, що живе в бразильській Амазонії, де ведуть спосіб життя мисливців і збирачів. Дослідникам відомо, що їхній раціон включає тварин, а також фрукти та горіхи з довколишніх лісів.

Нині їх вважають кочовими, але вважається, що так було не завжди — занедбані галявини припускають, що колись у них могли бути більш постійні поселення. Учені вважають, що лісозаготівлі, скотарство та інша руйнівна діяльність людини призвела до насильства проти племені.

Сентинельці

Сентинельці — одне з найвідоміших неконтактних племен у світі, проте нам надзвичайно мало відомо про їхнє життя. Плем'я, чисельність якого, як вважають, становить близько 100 осіб, проживає на Північному Сентинельському острові, невеликому острові в Індійському океані.

Деякі неконтактні племена в інших куточках світу можуть стикатися з сусідніми народами, але це не стосується сентинельців. За словами старшого наукового співробітника і фахівця із захисту прав людини Софі Гріг, усе це робить сентинельців найбільш ізольованим племенем у світі.

Раніше Фокус писав про те, що плем'я дикунів, які нічого не знають про світ, напало на лісорубів.