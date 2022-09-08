Нечем дышать. Четверть "зеленых легких" Земли уничтожены в Амазонке

Коренные народы Амазонки бьют тревогу — загрязнения, вырубка и незаконный оборот наркотиков уничтожают местные леса.

Амазонка — крупнейший тропический лес, простирающийся на территории Бразилии, Перу, Колумбии и других стран Южной Америки. Здесь живут более пятисот групп коренных народов и сегодня они взывают о помощи — более четверти тропического леса необратимо повреждены, пишет Express.

По словам местного населения биоразнообразие, богатство рек, да и в целом экосистема крупнейшего тропического леса находится под угрозой. Незаконные вырубки лесов, добыча нефти и незаконный оборот наркотиков стали настолько губительными для Амазонки, что по последним данным безвозвратно уничтожили 26% крупнейших "зеленых легких" Земли.

[ + – ] Грегорио Диаз Мирабаль Фото: Getty

По словам главы Координационной организации коренных народов бассейна Амазонки (Coica) Грегорио Диаса Мирабаля, местному населению нелегко признавать, что больше четверти тропического леса оказались уничтоженными — это вызывает у местных этнических групп тревогу.

Глава Coica отмечает, что такие масштабные разрушения ставят под угрозу не только экосистему Амазонки, но и значительно угрожают всей программе по замедлению глобального потепления, рассчитанной до 2030 года.

Соответствующее заявления прозвучало на Саммите коренных народов Амазонки — местное население взывает о помощи и требует разработать программу защиты оставшейся пока нетронутой трети тропического леса.

[ + – ] 74% Амазонки нуждаюся в защите уже сейчас. Фото: Getty

По мнению вождей местных народов, несмотря на то, что правительства стран заявили о готовности спасти Амазонку от незаконной вырубки, загрязнений и наркотрафика — увы, этого не происходит. О чем свидетельствуют устрашающие цифры разрушений тропического леса.

Исследования показывают, что наибольшими "разрушителями" Амазонки являются две страны — 90% вырубки и загрязнений тропического леса дело рук Боливии и Бразилии.

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