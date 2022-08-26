Опасно для жизни. Вскоре температура на большей части Земли станет непригодной для человека

Ученые рисуют устрашающее будущее для людей — если экологическая ситуация не улучшится, большая часть дней в году станут невыносимо жаркими.

Последние десятилетия ученые то и дело предупреждают о необходимости снижения парниковых газов и торможении глобального потепления — в противном случае Земля станет непригодной для жизни человека намного раньше, чем мы рассчитываем, пишет Science Alert.

Последние прогнозы ученых весьма неутешительны для человечества — планета нагревается и уже к концу столетия в большинстве регионов температура станет опасно высокой. По данным синоптиков, опасно жарко большую часть дней в году будет в Индии, Австралии и странах Африки к югу от Сахары. Но не стоит думать, что резкие климатические изменения коснутся только этих регионов — мы все их ощутим. Например, в Чикаго, согласно прогнозам ученых, к концу столетия произойдет 16-кратное увеличение опасной жары.

И этот, описанный выше сценарий, угрожает планете даже если мы сможем ограничить глобальное потепление на уровне 2°C. По мнению климатологов, шансы на то, что человечеству удастся сдержать глобальное потепление на уровне до 1,5°C составляет всего 0,1%.

Ученые считают, что необходимые шаги нужно предпринимать уже сейчас — удержание каждой доли градуса глобального потепления будет спасать жизни. Недавние оценки показывают, что каждая третья смерть от жары в мире вызвана глобальным потеплением и с каждым годом статистика будет лишь неумолимо расти.

В ходе исследований климатологи установили, что уже через 30 лет в тропических регионах опасный индекс жары будет превышен в половине дней в году, а через 70 лет — в большинстве дней.

Ученые считают, что без подготовки и адаптации к резким климатическим изменениям наиболее пострадают регионы, где развито натуральное хозяйство — температура воздуха и уровень влажности будут настолько высоки, что людям будет небезопасно находиться на свежем воздухе.

Напомним, ранее Фокус писал, что шкала теплового индекса, рассчитанная еще 50 лет назад, не совсем верна — летнюю жару мы ощущаем намного сильнее, чем показывают прогнозы.