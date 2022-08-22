Почему прогнозы погоды лгут: летняя жара оказалась намного сильнее, чем показывают данные

Исследователи выяснили, что шкала теплового индекса, рассчитанная еще 50 лет назад, не совсем применима в нынешних реалиях.

Не секрет, что в особенно знойные дни температура на улице ощущается намного выше, чем она есть. Эту кажущуюся температуру ученые называют тепловым индексом и измеряют согласно шкале, рассчитанной еще 50 лет назад. Но сейчас она становится все более неприменимой к нынешним реалиям, пишет Science Alert.

Шкалу теплового индекса еще в 1979 рассчитал физик Роберт Стедман — для этого он измерил, как разные температуры влияют на кровоток в нашей коже при разных условиях влажности. Более 50 лет ученые успешно использовали эту шкалу теплового индекса, однако последние исследования показывают, что она не совсем верна при нынешних климатических реалиях.

Новые данные показывают, что из-за изменений климата и особенностей нашей физиологии волны тепла воспринимаются человеком в среднем на 10 °С выше, чем предполагают традиционные измерения.

Согласно шкале теплового индекса Стедмана при средней влажности (около 70%) в тени человеческое тело будет воспринимать температуру такой, как она есть — 20°С ощущаются, как 20°С. Однако при более высоких температурах наше тело будет полагаться на испаряющийся пот для охлаждения. В результате, при более высоких температурах воздуха нам будет казаться, что температура выше, чем она есть на самом деле — например, 30°C будут ощущаться в среднем на 4,5°C выше. А при повышенной влажности эти ощущения будут только усиливаться.

[ + – ] Шкала теплового индекса Фото: David Romps and Yi-Chuan Lu/UC Berkeley

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли провели новое исследование с учетом того, как за последнее время менялась не только температура воздуха, но и относительная влажность. Результаты не утешающие.

В ходе исследования ученые сопоставили тепловой индекс с реальными физиологическими состояниями испытуемых и пришли к заключению, что люди находятся в состоянии стресса из-за повышенного кожного кровотока.

По словам физика Йи-Чуан Лу из Калифорнийского университета, модель Стедмана перестает работать при 100% влажности — такой высокий показатель препятствует дальнейшему потоотделению, а значит и охлаждению тела.

Ученые взяли за основу модель Стедмана, но расширили ее на все температуры, чтобы более точно понять, как именно мы ощущаем жару при тех же температурах, но уже с учетом повышенной влажности.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что сильная жара и повышенная влажность, которые мы наблюдаем последнее десятилетие по всей планете, значительно повышает риски для здоровья. Чтобы охладить тело наш организм перенаправляет кровь, которая предназначалась внутренним органам, к коже, чем создает нагрузку на всю систему в целом.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как сильная жара лияет на организм человека и что нужно знать, чтобы снизить нагрузку на тело.