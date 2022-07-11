Ученые рассказали, как спасаться от жары

Слишком сильная жара не только негативно влияет на здоровье, но может даже убить. Поэтому очень важно знать, как уменьшить ее влияние на организм.

Люди проводят большую часть лета, жалуясь на жару. Но вместо того, чтобы тратить свое время на сетование, лучше принять меры и остыть, пишет The Conversation.

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Слишком сильная жара негативно влияет на здоровье и может даже убить. Людям старше 65 лет, младше 5 лет, беременным женщинам, людям с заболеваниями (такими как болезни сердца и психические расстройства) и тем, кто работает на улице, нужна дополнительная защита в жаркую погоду.

[ + – ] Чуть теплый душ или ванна охладит вас быстрее и является наиболее эффективным способом охлаждения

Эксперты представили способы, которые лучше всего помогают охладиться.

Как показывают исследования ученых, погружение ног в умеренно холодную воду — хороший способ снизить внутреннюю температуру тела и поддерживать работу внутренних органов. Она также помогает уменьшить отеки на лодыжках и ступнях. Тем не менее, чуть теплый душ или ванна охладит вас быстрее и является наиболее эффективным способом охлаждения. Но не поддавайтесь искушению полежать в ледяной воде, так как холодовый удар может быть опасен. В особенно засушливых условиях сосредоточьтесь на охлаждении ног, рук или шеи и лица.

[ + – ] Еще один способ победить жару – плавание на свежем воздухе

А вот винтеляторы использовать не стоит. Освежающий ветерок от вентилятора на вашей коже может быть приятным, но он не всегда охлаждает. Вентиляторы на самом деле могут ухудшить самочувствие, особенно в условиях огромной жары, ускоряя обезвоживание. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование вентилятора при температуре выше 35°C не снижает вероятность теплового истощения и теплового удара.

Важно избегать обезвоживания и восполнять минералы, которые мы теряем, когда потеем. Холодные напитки и напитки со льдом также помогают охладится. Однако пить много жидкости нужно при любой температуре. Еще один способ победить жару – плавание на свежем воздухе. Но не забывайте о холодовом шоке. Медленно погружайте свое тело в воду, осознайте пределы своих способностей к плаванию и правила о том, где безопасно плавать.

[ + – ] Кроме того, вы также можете использовать так называемый египетский метод охлаждения

Кроме того, вы также можете использовать так называемый египетский метод охлаждения. Замочите простыни в холодной воде или постирайте их в холодной воде в стиральной машинке. Потом выжмите простыни, чтобы они были влажными, а не мокрыми насквозь, а затем застелите постель, как обычно. Влажные простыни почти сразу создают ощущение прохлады, когда вы ложитесь спать или просто хотите прилечь.

Эксперты также советуют носить дышащую одежду. Лучший способ сохранять прохладу в эти жаркие времена — это носить ткани, которые способствуют циркуляции воздуха, отводят пот от тела и сохраняют прохладу. К таким тканям принадлежат хлопок, лен и вискоза.