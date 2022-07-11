Учені розповіли, як рятуватися від спеки

Занадто сильна спека не лише негативно впливає на здоров'я, а може навіть вбити. Тому дуже важливо знати, як зменшити її вплив на організм.

Люди проводять більшу частину літа, скаржачись на спеку. Але замість того, щоб витрачати свій час на нарікання, краще вжити заходів та охолонути, пише The Conversation.

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Занадто сильна спека негативно впливає на здоров'я і може навіть вбити. Людям старше 65 років, молодше 5 років, вагітним жінкам, людям із захворюваннями (такими як хвороби серця та психічні розлади) та тим, хто працює на вулиці, потрібен додатковий захист у спеку.

[ + – ] Ледве теплий душ або ванна охолодить вас швидше і є найбільш ефективним способом охолодження

Експерти представили способи, які найкраще допомагають охолонути.

Як свідчать дослідження вчених, занурення ніг у помірно холодну воду — добрий спосіб знизити внутрішню температуру тіла та підтримувати роботу внутрішніх органів. Вона також допомагає зменшити набряки на кісточках і ступнях. Тим не менш, трохи теплий душ або ванна охолодить вас швидше і є найефективнішим способом охолодження. Але не піддавайтеся спокусі полежати у крижаній воді, оскільки холодовий удар може бути небезпечним. В особливо посушливих умовах зосередьтеся на охолодженні ніг, рук або шиї та обличчя.

[ + – ] Ще один спосіб перемогти спеку – плавання на свіжому повітрі

А ось вентилятори використовувати не варто. Освіжаючий вітерець від вентилятора на шкірі може бути приємним, але він не завжди охолоджує. Вентилятори можуть погіршити самопочуття, особливо в умовах величезної спеки, прискорюючи зневоднення. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) використання вентилятора за температури вище 35°C не знижує ймовірність теплового виснаження і теплового удару.

Важливо уникати зневоднення і заповнювати мінерали, які ми втрачаємо, коли потіємо. Холодні напої та напої з льодом також допомагають охолонути. Однак пити багато рідини потрібно за будь-якої температури. Ще один спосіб перемогти спеку — плавання на свіжому повітрі. Але не забувайте про холодовий шок. Повільно занурюйте своє тіло у воду, усвідомте межі своїх здібностей до плавання і правила про те, де безпечно плавати.

[ + – ] Крім того, ви також можете використати так званий єгипетський метод охолодження

Крім того, ви можете використовувати так званий єгипетський метод охолодження. Замочіть простирадла в холодній воді або виперіть їх у холодній воді в пральній машинці. Потім вижміть простирадла, щоб вони були вологими, а не мокрими наскрізь, а потім застеліть постіль, як завжди. Вологі простирадла майже відразу створюють відчуття прохолоди, коли ви лягаєте спати або просто хочете прилягти.

Експерти також радять носити одяг, що дихає. Найкращий спосіб зберігати прохолоду в ці спекотні часи — це носити тканини, які сприяють циркуляції повітря, відводять піт від тіла та зберігають прохолоду. До таких тканин належать бавовна, льон і віскоза.