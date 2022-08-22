Чому прогнози погоди брешуть: літня спека виявилася набагато сильнішою, ніж показують дані

Дослідники з'ясували, що шкала теплового індексу, розрахована ще 50 років тому, не зовсім застосовна в нинішніх реаліях.

Не секрет, що особливо спекотними днями температура на вулиці відчувається набагато вищою, ніж вона є. Цю температуру, що відчувається, вчені називають тепловим індексом і вимірюють згідно зі шкалою, розрахованою ще 50 років тому. Але зараз вона стає дедалі менш застосовною до нинішніх реалій, пише Science Alert.

Шкалу теплового індексу ще 1979 року розрахував фізик Роберт Стедман — для цього він виміряв, як різні температури впливають на кровотік у нашій шкірі за різних умов вологості. Понад 50 років учені успішно використовували цю шкалу теплового індексу, проте останні дослідження показують, що вона не зовсім правильна за нинішніх кліматичних реалій.

Нові дані показують, що через зміни клімату й особливості нашої фізіології хвилі тепла сприймаються людиною в середньому на 10°С вище, ніж припускають традиційні виміри.

Згідно зі шкалою теплового індексу Стедмана, за середньої вологості (близько 70%) у тіні людське тіло сприйматиме температуру такою, як вона є, — 20°С відчуваються як 20°С. Однак за вищих температур наше тіло покладатиметься на піт, що випаровується для охолодження. В результаті за вищих температур повітря нам здаватиметься, що температура вища, ніж вона є насправді, — наприклад, 30°C відчуватимуться в середньому на 4,5°C вище. А за підвищеної вологості ці відчуття лише посилюватимуться.

[ + – ] Шкала теплового індексу Фото: шкала теплового индекса

Учені з Каліфорнійського університету в Берклі провели нове дослідження з урахуванням того, як останнім часом змінювалася не лише температура повітря, а й відносна вологість. Результати не втішають.

У ході дослідження вчені зіставили тепловий індекс із реальними фізіологічними станами піддослідних і дійшли висновку, що люди перебувають у стані стресу через підвищений шкірний кровотік.

За словами фізика Ї-Чуан Лу з Каліфорнійського університету, модель Стедмана перестає працювати за 100% вологості — такий високий показник перешкоджає подальшому потовиділенню, а отже, й охолодженню тіла.

Учені взяли за основу модель Стедмана, але розширили її на всі температури, щоб точніше зрозуміти, як саме ми відчуваємо спеку за тих же температур, але вже з урахуванням підвищеної вологості.

Так дослідники дійшли висновку, що сильна спека та підвищена вологість, які ми спостерігаємо останнє десятиліття по всій планеті, значно підвищує ризики для здоров'я. Щоб охолодити тіло, наш організм перенаправляє кров, яка призначалася внутрішнім органам, до шкіри, чим створює навантаження на всю систему в цілому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як сильна спека впливає на організм людини та що потрібно знати, щоб знизити навантаження на тіло.