Небезпечно для життя. Незабаром температура на більшій частині Землі стане непридатною для людини

Вчені малюють жахливе майбутнє для людей — якщо екологічна ситуація не покращиться, більшість днів на рік стануть нестерпно спекотними.

Останні десятиліття вчені постійно попереджають про необхідність зниження парникових газів і гальмування глобального потепління — інакше Земля стане непридатною для життя людини набагато раніше, ніж ми розраховуємо, пише Science Alert.

Останні прогнози вчених дуже невтішні для людства — планета нагрівається і вже до кінця століття у більшості регіонів температура стане небезпечно високою. За даними синоптиків, небезпечно спекотно більшу частину днів на рік буде в Індії, Австралії та країнах Африки на південь від Сахари. Але не варто думати, що різкі кліматичні зміни стосуватимуться лише цих регіонів — ми їх відчуємо. Наприклад, у Чикаго, за прогнозами вчених, до кінця століття відбудеться 16-кратне збільшення небезпечної спеки.

І цей, описаний вище сценарій, загрожує планеті, навіть якщо ми зможемо обмежити глобальне потепління на рівні 2°C. На думку кліматологів, шанси на те, що людству вдасться стримати глобальне потепління на рівні до 1,5°C, становить лише 0,1%.

Вчені вважають, що необхідних кроків потрібно робити вже зараз — утримання кожної частки градуса глобального потепління рятуватиме життя. Нещодавні оцінки показують, що кожна третя смерть від спеки у світі викликана глобальним потеплінням і з кожним роком статистика зростатиме лише невблаганно.

У під час досліджень кліматологи встановили, що вже через 30 років у тропічних регіонах небезпечний індекс спеки буде перевищено в половині днів року, а через 70 років — у більшості днів.

Вчені вважають, що без підготовки та адаптації до різких кліматичних змін найбільше постраждають регіони, де розвинене натуральне господарство — температура повітря та рівень вологості будуть настільки високі, що людям буде небезпечно перебувати на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що шкала теплового індексу, розрахована ще 50 років тому, не зовсім вірна — літню спеку ми відчуваємо набагато сильніше, ніж показують прогнози.