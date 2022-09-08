Нема чим дихати. Чверть "зелених легень" Землі знищено в Амазонці

Корінні народи Амазонки б'ють на сполох — забруднення, вирубування та незаконний обіг наркотиків знищують місцеві ліси.

Амазонка — найбільший тропічний ліс, що простягається на території Бразилії, Перу, Колумбії та інших країн Південної Америки. Тут живуть понад п'ятсот груп корінних народів, і сьогодні вони волають про допомогу — понад чверть тропічного лісу незворотно пошкоджені, пише Express.

За словами місцевого населення біорізноманіття, багатство річок і загалом екосистема найбільшого тропічного лісу перебуває під загрозою. Незаконні вирубки лісів, видобуток нафти й незаконний обіг наркотиків стали настільки згубними для Амазонки, що, за останніми даними, безповоротно знищили 26% найбільших "зелених легень" Землі.

[ + – ] Грегоріо Діаз Мірабаль Фото: грегорио диаз мирабаль

За словами голови Координаційної організації корінних народів басейну Амазонки (Coica) Грегоріо Діаса Мірабаля, місцевому населенню нелегко визнавати, що понад чверть тропічного лісу виявились знищеними — це викликає в місцевих етнічних груп тривогу.

Глава Coica зазначає, що такі масштабні руйнування ставлять під загрозу не лише екосистему Амазонки, а й значно загрожують всій програмі уповільнення глобального потепління, розрахованої до 2030 року.

Відповідна заява прозвучала на Саміті корінних народів Амазонки — місцеве населення волає про допомогу та вимагає розробити програму захисту третини тропічного лісу, яку поки що не зачепили.

[ + – ] 74% Амазонки потребують захисту вже зараз Фото: амазонка

На думку вождів місцевих народів, незважаючи на те, що уряди країн заявили про готовність урятувати Амазонку від незаконної вирубки, забруднень і наркотрафіку, на жаль, цього не відбувається. Про що свідчать жахливі цифри руйнувань тропічного лісу.

Дослідження показують, що найбільшими "руйнівниками" Амазонки є дві країни — 90% вирубки та забруднень тропічного лісу — справа рук Болівії та Бразилії.

Раніше Фокус писав, що різкі зміни клімату зроблять більшу частину планети непридатною для життя людини до кінця століття.