Нема чим дихати. Чверть "зелених легень" Землі знищено в Амазонці
Корінні народи Амазонки б'ють на сполох — забруднення, вирубування та незаконний обіг наркотиків знищують місцеві ліси.
Амазонка — найбільший тропічний ліс, що простягається на території Бразилії, Перу, Колумбії та інших країн Південної Америки. Тут живуть понад п'ятсот груп корінних народів, і сьогодні вони волають про допомогу — понад чверть тропічного лісу незворотно пошкоджені, пише Express.
За словами місцевого населення біорізноманіття, багатство річок і загалом екосистема найбільшого тропічного лісу перебуває під загрозою. Незаконні вирубки лісів, видобуток нафти й незаконний обіг наркотиків стали настільки згубними для Амазонки, що, за останніми даними, безповоротно знищили 26% найбільших "зелених легень" Землі.
За словами голови Координаційної організації корінних народів басейну Амазонки (Coica) Грегоріо Діаса Мірабаля, місцевому населенню нелегко визнавати, що понад чверть тропічного лісу виявились знищеними — це викликає в місцевих етнічних груп тривогу.
Глава Coica зазначає, що такі масштабні руйнування ставлять під загрозу не лише екосистему Амазонки, а й значно загрожують всій програмі уповільнення глобального потепління, розрахованої до 2030 року.
Відповідна заява прозвучала на Саміті корінних народів Амазонки — місцеве населення волає про допомогу та вимагає розробити програму захисту третини тропічного лісу, яку поки що не зачепили.
На думку вождів місцевих народів, незважаючи на те, що уряди країн заявили про готовність урятувати Амазонку від незаконної вирубки, забруднень і наркотрафіку, на жаль, цього не відбувається. Про що свідчать жахливі цифри руйнувань тропічного лісу.
Дослідження показують, що найбільшими "руйнівниками" Амазонки є дві країни — 90% вирубки та забруднень тропічного лісу — справа рук Болівії та Бразилії.
Раніше Фокус писав, що різкі зміни клімату зроблять більшу частину планети непридатною для життя людини до кінця століття.