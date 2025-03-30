До 9 раз быстрее, чем океаны: озера Земли теряют кислород тревожными темпами (фото)

Новое исследование показывает, что в озерах планеты наблюдается опасное и быстрое падение уровня кислорода. Подобные тенденции также наблюдаются в реках и морях, но в озерах — значительно быстрее.

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Об этом пишет Science Alert.

Исследование было проведено географом Китайской академии наук (CAS) Ибо Чжан с коллегами и основано на спутниковых снимках, а также географических и климатических данных. Это позволило ученым реконструировать события, которые и привели к тревожным потерям кислорода.

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Результаты исследования ученых указывают на то, что в период с 1980 по 2017 год потеря кислорода в озерах во всем мире составила 5,5% в поверхностных водах и 18,6% в глубоких водах. Еще более тревожным выглядит то, что более 80% изученных учеными озер теперь демонстрируют истощенные уровни кислорода.

По словам Чжана, с 2003 по 2023 год в 85% исследованных озер наблюдалось устойчивое увеличение количества дней с волнами тепла в год. Как известно, более высокие температуры снижают способность кислорода растворяться в воде. Ученые также подсчитали, что волны тепла на самом деле стали причиной 7,7% наблюдаемых потерь кислорода, став причиной быстрых и существенных колебаний растворимости кислорода в воде.

Еще за 10% наблюдаемых потерь ответственно более сильное цветение водорослей. Результаты также указывают на то, что цветение водорослей по всему миру усугубляется глобальным потеплением планеты, а также увеличением питательных веществ, в том числе: сток удобрений и навоз скота, попадающий в водные пути.

И все же, согласно результатам нового исследования, именно долгосрочное повышение температуры является основной причиной снижения уровня кислорода в озерах по всему миру. Оценки указывают на то, что текущее потепление ответственно за до 55% снижения уровня кислорода в озерах. Еще более тревожным выглядит то, что если тенденция сохранится, уже к 2100 году в озерах по всему миру может быть на 9% меньше кислорода при наихудших климатических сценариях.

Гидроклиматические хлыстовые явления, возникающие из-за того, что атмосфера удерживает больше воды Фото: Nature Reviews Earth & Environment

Отметим, что искусственные и естественные озера занимают площадь около 5 миллионов квадратных километров поверхности планеты. Они также являются домом для уникальной жизни, которая не встречается в других средах. Увы, снижение уровня растворенного кислорода серьезно нарушает эти экосистемы, в результате чего возникают "мертвые зоны", которые больше не пригодны для жизни. Резкие падения вызывают массовую гибель диких животных, которая увеличивается в водных путях по всему миру.

Результаты также указывают на то, что озера испытывают большее испарение, поскольку более теплая земная атмосфера удерживает больше воды. Это ускоряет круговорот воды на Земле, вызывая резкие перепады от чрезвычайно сухих до затопленных влажных условий. Все это наносит ущерб экосистемам, угрожая продовольственной безопасности всего мира.

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