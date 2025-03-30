До 9 разів швидше, ніж океани: озера Землі втрачають кисень тривожними темпами (фото)

Нове дослідження показує, що в озерах планети спостерігається небезпечне і швидке падіння рівня кисню. Подібні тенденції також спостерігаються в річках і морях, але в озерах — значно швидше.

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Про це пише Science Alert.

Дослідження було проведене географом Китайської академії наук (CAS) Ібо Чжаном з колегами й засноване на супутникових знімках, а також географічних і кліматичних даних. Це дало змогу вченим реконструювати події, які й призвели до тривожних втрат кисню.

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Результати дослідження вчених вказують на те, що в період з 1980 по 2017 рік втрата кисню в озерах в усьому світі становила 5,5% у поверхневих водах і 18,6% у глибоких водах. Ще більш тривожним виглядає те, що понад 80% вивчених ученими озер тепер демонструють виснажені рівні кисню.

За словами Чжана, з 2003 по 2023 рік у 85% досліджених озер спостерігалося стійке збільшення кількості днів із хвилями тепла на рік. Як відомо, вищі температури знижують здатність кисню розчинятися у воді. Вчені також підрахували, що хвилі тепла насправді стали причиною 7,7% спостережуваних втрат кисню, ставши причиною швидких і суттєвих коливань розчинності кисню у воді.

Ще за 10% спостережуваних втрат відповідальне сильніше цвітіння водоростей. Результати також вказують на те, що цвітіння водоростей по всьому світу посилюється глобальним потеплінням планети, а також збільшенням поживних речовин, зокрема: стік добрив і гній худоби, що потрапляє у водні шляхи.

І все ж, згідно з результатами нового дослідження, саме довгострокове підвищення температури є основною причиною зниження рівня кисню в озерах по всьому світу. Оцінки вказують на те, що поточне потепління відповідальне за до 55% зниження рівня кисню в озерах. Ще більш тривожним виглядає те, що якщо тенденція збережеться, вже до 2100 року в озерах по всьому світу може бути на 9% менше кисню за найгірших кліматичних сценаріїв.

Гідрокліматичні хлистові явища, що виникають через те, що атмосфера утримує більше води Фото: Nature Reviews Earth & Environment

Зазначимо, що штучні та природні озера займають площу близько 5 мільйонів квадратних кілометрів поверхні планети. Вони також є домівкою для унікального життя, яке не зустрічається в інших середовищах. На жаль, зниження рівня розчиненого кисню серйозно порушує ці екосистеми, внаслідок чого виникають "мертві зони", які більше не придатні для життя. Різкі падіння спричиняють масову загибель диких тварин, яка збільшується у водних шляхах по всьому світу.

Результати також вказують на те, що озера зазнають більшого випаровування, оскільки тепліша земна атмосфера утримує більше води. Це прискорює колообіг води на Землі, спричиняючи різкі перепади від надзвичайно сухих до затоплених вологих умов. Усе це завдає шкоди екосистемам, загрожуючи продовольчій безпеці всього світу.

Раніше Фокус писав про те, що в кінцевому підсумку погубить більшу частину життя на Землі: вчені назвали основну причину.