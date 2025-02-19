Що зрештою згубить більшу частину життя на Землі: вчені назвали основну причину (фото)

Сьогодні життя процвітає на багатій киснем планеті, проте це не триватиме вічно — дослідники назвали причину кінця.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета зазнала неймовірної кількості змін. Сьогодні життя процвітає на нашій планеті, багатій киснем, але Земля зовсім не завжди була такою і, як показує нове дослідження, не завжди буде. Учені виявили, що в майбутньому атмосфера Землі повернеться до стану, багатого метаном і бідного киснем, пише Science Alert.

Передбачається, що це станеться не раніше, ніж через мільярд років. Але коли зміни настануть, вони відбудуться досить швидко. Передбачається, що цей зсув поверне планету до стану, схожого на той, у якому вона була до так званої Великої окислювальної події (GOE) близько 2,4 мільярда років тому.

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За словами співавтора дослідження, еколога Казумі Одзакі з Університету Тохо в Японії, протягом багатьох років тривалість життя біосфери нашої планети обговорювали на основі наукових знань про постійне збільшення яскравості Сонця та глобальний карбонатно-силікатний геохімічний цикл. Одним із наслідків такої теоретичної структури є безперервне зниження рівня CO2 в атмосфері та глобальне потепління в геологічних масштабах часу.

Тепер учені вважають, що атмосферний кисень, імовірно, не буде постійною властивістю населених світів загалом — це важливо для наших пошуків ознак життя у Всесвіті. Під час дослідження вчені використовували комп'ютерну модель, яка прогнозує, що деоксигенація атмосфери Землі, за якої рівень вуглекислого газу в атмосфері різко впаде до рівнів, що спостерігаються на ранній Землі. Передбачається, що це станеться до виникнення вологих парникових умов у кліматичній системі планети, до великої втрати поверхневої води з атмосфери.

Еволюція атмосферного O2, передбачена моделлю Фото: Nature Geoscience

Вчені вважають, що ця подія стане кінцем для людства і більшості інших форм життя, що залежать від кисню. Дослідники дійшли таких висновків, створивши докладні моделі біосфери нашої планети, взявши до уваги вимірювання яскравості Сонця і відповідне зниження рівня вуглекислого газу, оскільки він розпадається під впливом потепління, що зростає. По суті, менша кількість вуглекислого газу призведе до меншої кількості організмів, що фотосинтезують, зокрема й рослин, — у результаті знизиться рівень кисню.

Раніше передбачалося, що збільшення сонячного випромінювання зітре океанські води з лиця нашої планети приблизно за 2 мільярди років, але нова модель, що містить трохи менше ніж 400 000 симуляцій, вказує на те, що саме зниження рівня кисню призведе до краху людства.

За словами іншого співавтора дослідження, вченого-еколога Кріса Рейнхарда з Технологічного інституту Джорджії, падіння кисню буде неймовірним — приблизно в мільйон разів меншим, ніж сьогодні.

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