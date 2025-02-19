Что в конечном итоге погубит большую часть жизни на Земле: ученые назвали основную причину (фото)

Сегодня жизнь процветает на богатой кислородом планете, однако это не будет продолжаться вечно — исследователи назвали причину конца.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела невероятное количество изменений. Сегодня жизнь процветает на нашей планете, богатой кислородом, но Земля вовсе не всегда была такой и, как показывает новое исследование, не всегда будет. Ученые обнаружили, что в будущем атмосфера Земли вернется к состоянию, богатому метаном и бедному кислородом, пишет Science Alert.

Предполагается, что это произойдет не раньше, чем через миллиард лет. Но когда изменения наступят, они произойдут довольно быстро. Предполагается, что этот сдвиг вернет планету к состоянию, похожему на то, в котором она была до так называемого Великого окислительного события (GOE) около 2,4 миллиарда лет назад.

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По словам соавтора исследования, эколога Казуми Одзаки из Университета Тохо в Японии, в течение многих лет продолжительность жизни биосферы нашей планеты обсуждались на основе научных знаний о постоянном увеличении яркости Солнца и глобальном карбонатно-силикатном геохимическом цикле. Одним из следствий такой теоретической структуры является непрерывное снижение уровня CO2 в атмосфере и глобальное потепление в геологических масштабах времени.

Теперь ученые полагают, что атмосферный кислород, вероятно, не будет постоянным свойством обитаемых миров в целом — это важно для наших поисков признаков жизни во Вселенной. В ходе исследования ученые использовали компьютерную модель, которая прогнозирует, что деоксигенация атмосферы Земли, при которой уровень углекислого газа в атмосфере резко упадет до уровней, наблюдаемых на ранней Земле. Предполагается, что это произойдет до возникновения влажных парниковых условий в климатической системе планеты, до обширной потери поверхностной воды из атмосферы.

Эволюция атмосферного O2, предсказанная моделью Фото: Nature Geoscience

Ученые полагают, что это событие станет концом для человечества и большинства других форм жизни, зависящих от кислорода. Исследователи пришли к таким выводам, создав подробные модели биосферы нашей планеты, приняв во внимание измерение яркости Солнца и соответствующее снижение уровня углекислого газа, поскольку он распадается под воздействием растущего потепления. По сути, меньшее количество углекислого газа приведет к меньшему количеству фотосинтезирующих организмов, в том числе и растений — в результате снизится уровень кислорода.

Ранее предполагалось, что увеличение солнечного излучения сотрет океанские воды с лица нашей планеты примерно за 2 миллиарда лет, но новая модель, включающая чуть менее 400 000 симуляций, указывает на то, что именно снижение уровня кислорода приведет к краху человечества.

По словам другого соавтора исследования, ученого-эколога Криса Рейнхарда из Технологического института Джорджии, падение кислорода будет невероятным — примерно в миллион раз меньше, чем сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что названы 10 самых вероятных причин апокалипсиса на Земле.