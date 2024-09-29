Назвал дату еще в 1704 году: в записках Ньютона нашли предсказание конца света

Если верить известному ученому, огромное количество людей, которые сейчас живут на планете, могут увидеть апокалипсис собственными глазами.

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Известный ученый Исаак Ньютон предсказал, когда именно может наступить конец света. Несмотря на то, что пророчеств об апокалипсисе существует чрезвычайно много, серьезные ученые, как правило, крайне редко что-то пишут или высказываются на эту тему, сообщает Daily Star.

Ньютон, который в свое время сделал революционные открытия в физике и математике, отметил в записках, что мир в привычном для нас виде перестанет существовать уже в 2060 году.

Когда ученый проводил свои детальные расчеты в 1704 году, эта дата казалась очень далекой, но сегодня "до конца" осталось всего 36 лет: то есть многие люди, которые сейчас живут на планете, могут стать свидетелями апокалипсиса.

Работа Исаака Ньютона Фото: Jerusalem’s Hebrew University

Отмечается, что Ньютон определил конкретную дату конца света с помощью тщательного изучения Библии и других религиозных текстов, и предполагал, что после этого наступит "Царство Небесное". Ученый верил, что второе пришествие Иисуса Христа состоится в середине 21-го века — он будет править в течение тысячелетия.

Стивен Снобелен, исследователь трудов Исаака Ньютона, утверждает, что ученые знали о предсказаниях уже некоторое время, однако широкой общественности это стало известно только сейчас.

"Для многих открытие того факта, что ученый был пылким верующим, который серьезно относился к библейским пророчествам, стало чем-то вроде шока", — отмечает он.

Исаак Ньютон верил во второе пришествие Иисуса Христа Фото: Jerusalem’s Hebrew University

Кстати, один из ведущих современных ученых Мартин Риз недавно опубликовал книгу под названием "Наш последний час", в которой утверждает, что человеческая раса имеет лишь 50/50 шансов пережить 20 век. При этом, согласно опросам, почти каждый седьмой человек в Великобритании верит, что увидит конец света собственными глазами.

Напомним, ранее Фокус писал, что удалось расшифровать четыре глиняные таблички, найденные в Ираке более 100 лет назад. По словам экспертов, текст предсказывает падение цивилизаций и царей, а также передает приметы, связанные с лунными затмениями. Среди прочего там говорится о болезни, которая повлечет хаос, нашествие саранчи и гибель скота.

Кроме того, самопровозглашенная "звездная ясновидящая" из Бразилии, которую зовут Чалине Гразик, во время прямого эфира в Instagram предупредила о падении самолета. Ее пророчество сбылось уже через день, когда вблизи Сан-Паулу произошла трагическая авиакатастрофа, в которой погибли 62 человека