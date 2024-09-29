Назвав дату ще в 1704 році: у записках Ньютона знайшли передбачення кінця світу

Якщо вірити відомому вченому, величезна кількість людей, які зараз живуть на планеті, можуть побачити апокаліпсис на власні очі.

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Відомий вчений Ісаак Ньютон передбачив, коли саме може настати кінець світу. Попри те, що пророцтв про апокаліпсис існує надзвичайно багато, серйозні науковці, як правило, вкрай рідко щось пишуть або висловлюються на цю тему, повідомляє Daily Star.

Ньютон, який свого часу зробив революційні відкриття у фізиці та математиці, зазначив у записках, що світ у звичному для нас вигляді перестане існувати вже у 2060 році.

Коли вчений проводив свої детальні розрахунки в 1704 році, ця дата здавалась дуже далекою, але сьогодні "до кінця" залишилося всього 36 років: тобто чимало людей, які зараз живуть на планеті, можуть стати свідками апокаліпсиса.

Праця Ісаака Ньютона Фото: Jerusalem’s Hebrew University

Зазначається, що Ньютон визначив конкретну дату кінця світу за допомогою ретельного вивчення Біблії та інших релігійних текстів, й передбачав, що після цього настане "Царство Небесне". Вчений вірив, що друге пришестя Ісуса Христа відбудеться у середині 21-го століття — він буде правити протягом тисячоліття.

Стівен Снобелен, дослідник праць Ісаака Ньютона, стверджує, що науковці знали про передбачення вже деякий час, однак широкому загалу це стало відомо лише зараз.

"Для багатьох відкриття того факту, що вчений був палким вірянином, який серйозно ставився до біблійних пророцтв, стало чимось на кшталт шоку", — зазначає він.

Ісаак Ньютон вірив у друге пришестя Ісуса Христа Фото: Jerusalem’s Hebrew University

До речі, один з провідних сучасних науковців Мартін Різ недавно опублікував книгу під назвою "Наша остання година", в якій стверджує, що людська раса має лише 50/50 шансів пережити 20 століття. При цьому, згідно з опитуваннями, майже кожна сьома людина у Великій Британії вірить, що побачить кінець світу на власні очі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вдалось розшифрувати чотири глиняні таблички, знайдені в Іраку понад 100 років тому. За словами експертів, текст пророкує падіння цивілізацій та царів, а також передає прикмети, пов'язані з місячними затемненнями. Серед іншого там йдеться про хворобу, що спричинить хаос, нашестя сарани та загибель худоби.

Крім того, самопроголошена "зіркова ясновидиця" з Бразилії, яку звуть Чаліне Гразік, під час прямого ефіру в Instagram попередила про падіння літака. Її пророцтво здійснилося вже за день, коли поблизу Сан-Паулу сталась трагічна авіакатастрофа, в якій загинули 62 людини