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Китай вступить у війну і настане голод: розкрито новий прогноз Нострадамуса на 2024 рік

Прогноз на 2024 рік, Нострадамус, віщування, пророцтва, містика, передбачення майбутнього світу
Фото: Pinterest | Ілюстративне фото

Відомому астрологу приписують передбачення приходу до влади Гітлера, терактів 11 вересня та навіть пандемію Covid-19.

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Знаменитий французький астролог XVI століття Нострадамус зробив низку прогнозів на 2024 рік. Згідно з його текстом Les Propheties ("Пророцтва, 1555 р.), у прийдешньому році нас чекає глобальна війна, гуманітарна катастрофа та королівські заворушення, пише видання New York Post.

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Нострадамус виклав своє бачення майбутнього у 942 поетичних віршах. І хоча його прогнози, м’яко кажучи, розпливчасті, астрологу приписують віщування приходу до влади Адольфа Гітлера, вбивства президента США Джона Кеннеді, терактів 11 вересня та навіть пандемію Covid-19.

Ось, що Нострадамус спрогнозував на 2024 рік:

Китай вступить у війну

Нострадамус передбачив "морські битви" і зауважив, що "червоний противник зблідне від страху, навіявши жаху у великому океані".

Дехто думає, що "червоний противник" – це Китай зі своїм червоним прапором. "Морська битва" натомість може стосуватися напруженості довкола Тайваню. До слова, саме Китай має найбільший військово-морський флот у світі.

Кліматична катастрофа

Кліматична криза стала очевидною в останні роки. Значно зросла кількість посух та лісових пожеж, температура повітря на планеті невпинно підіймається. Нострадамус пише, що буде тільки гірше.

"Суха земля стане ще сухішою, а потім будуть великі повені. Прийде великий голод, викликаний хвилею чуми", – написав він.

Падіння короля

В одному з уривків його тексту йдеться про те, що "король островів" буде вигнаний силою: "Буде помазаний новий король, котрий на довгий час утихомирить землю". Можна припустити, що Нострадамус мав на увазі короля Карла III.

Прогноз на 2024 рік, Нострадамус, віщування, пророцтва, містика, передбачення майбутнього світу Fullscreen
Нострадамус виклав своє бачення майбутнього у 942 віршах
Фото: Pinterest

До речі, найстрашніші прогнози Нострадамуса на 2023 рік ще так і не справдилися, а рік уже добігає кінця. Пророк передбачив прихід антихриста, а також повномасштабну Третю світову війну.

Раніше Фокус повідомляв, що Нострадамус передбачив смертоносну спеку в Європі у 2023 році.