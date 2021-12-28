Пророцтва Нострадамуса на 2022 рік: вогонь з неба, інфляція, голод та повстання машин

Французький астролог та алхімік Мішель Нострадамус приберіг кілька похмурих передбачень на наступний рік. Серед майбутніх загроз людству – зміна клімату і навіть штучний інтелект.

На землю чекають повені, посухи, масовий голод і як мінімум один удар астероїда, якщо вірити пророцтвам французького астролога Мішеля де Нотрдама або Нострадамуса, який жив у 16 столітті, пише Daily Mail.

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У своїй знаменитій праці, опублікованій 1555 року, Нострадамус спробував передбачити майбутнє. Деякі вважають, що його книга містить посилання на глобальне потепління і навіть загрозу, що виходить від штучного інтелекту. Відомо, що Нострадамус надихався біблійними текстами, а також свій відбиток на працях астролога залишив масштабний спалах чуми. Пророцтва Нострадамуса переважно зосереджені на голоді та інших кризах.

[ + – ] Пророцтво Нострадамуса Фото: Нострадамус

Пророцтва Нострадамуса залишаються популярними досі, оскільки відкриті для будь-яких інтерпретацій і можуть означати що завгодно.

Ось кілька з передбачень Мішеля Нострадамуса, які можуть здійснитися у 2022 році.

Глобальне потепління: Нострадамус передбачає, що "риба звариться"

[ + – ] Зміна клімату обернеться катаклізмами Землі. Фото: Getty Images

Ще у 1555 році Нострадамус передбачив, що через різку зміну клімату риба в морях звариться, в буквальному значенні. Астролог також написав, що людство на 40 років залишиться без дощу, а коли він все ж таки піде, тоді почнуться "великі повені", які спустошать народи.

"Сорок років веселку не буде видно. Сорок років її буде видно щодня. Суха земля стане ще сухішою. Будуть великі повені, коли підуть дощі", — писав в одному з розділів книги Нострадамус.

Астролог припускав, що руйнівні повені наздоженуть світ і у наш час.

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В останні роки світ вже не раз страждав від сильних хвиль тепла, а також руйнівних повеней. В ООН теж попереджають, що стихійні лиха відбуватимуться частіше, також вони стануть сильнішими. У цьому ж звіті ООН говорилося, що за наступні 20 років температура на Землі, ймовірно, підніметься на 1,5 °C.

З 1970 року глобальні температури Землі ставили рекорди швидше, ніж у будь-який інший період протягом останніх 2000 років. Останні ж п'ять років були найспекотнішими за історію спостережень, які почалися з 1850 року.

"Далі ставатиме все гірше і гірше. Я не бачу безпечного місця. Нікуди буде бігти, ніде сховатися", — каже старший учений-кліматолог Національного центру атмосферних досліджень США Лінда Мірнс.

Виходячи з таких похмурих перспектив, передбачення Нострадамуса про киплячі моря стають трохи правдоподібнішими.

Удар астероїда. Нострадамус каже: "Великий вогонь буде литися з неба три ночі"

[ + – ] Нострадамус вважав, що "великий вогонь" впаде з неба Фото: ISS

Французький астролог також припускав, що у Землю вріжеться астероїд, внаслідок чого загине велика кількість людей. У пророцтві Нострадамуса, як, власне, у їхній більшості, немає точної дати падіння астероїда, але є опис катаклізму: "великий вогонь" впаде з неба.

"Великий вогонь литиметься з неба три ночі. Причина буде одночасно жахливою та чудесною. Незабаром після цього станеться землетрус", — писав Нострадамус.

Мішель Нострадамус припускав, що на Землю впаде не один, а безліч астероїдів, що призведе до масштабних пожеж та руйнувань.

Це передбачення має і наукове підґрунтя. У NASA розрахували, що кожні 2 тис. років на Землю падає великий астероїд, який завдає значної шкоди на планеті. За даними космічного агентства, зіткнення Землі з астероїдом довжиною понад кілометр стане руйнівним для всього світу. Удар дрібнішого космічного уламка може спричинити катастрофу регіонального значення, але не вплине на планету у глобальному масштабі.

"Кожні 2000 років або близько того астероїд розміром з футбольне поле вдаряється в Землю і завдає значних регіональних збитків. Один раз на кілька мільйонів років з'являється об'єкт досить великий, щоб загрожувати існуванню життя на Землі. Ударні кратери на нашій планеті, на Місяці та на інших планети є підтвердженням цієї теорії", – йдеться в заяві NASA.

Голод через інфляцію: Нострадамус передбачає зростання цін на пшеницю

[ + – ] Економічна криза призведе до голоду та війн Фото: Pablo Tosco

У прогнозах Нострадамуса найближчим часом також є і голод, який буде викликаний інфляцією, що призведе до непомірного зростання цін за умов хиткої економіки.

Голод, за словами Нострадамуса, призведе до загострення конфліктів, оскільки люди будуть змушені виборювати ресурси, що скорочуються під тиском зміни клімату.

"Мед коштуватиме дорожче, ніж віск для свічок. Ціна пшениці настільки зросте, що люди жахатимуться", — писав Нострадамус у своїх працях.

Світ уже став свідком політичної нестабільності, пандемії коронавірусу та нестачі газу, що призвело до інфляції зі зростанням цін на продукти харчування та енергоносії.

Водночас, в ООН вже попереджають про те, що планета може поринути у хаос, якщо світові лідери не впораються зі зміною клімату. За словами виконавчого секретаря Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Патрісії Еспіноси, глобальна безпека може бути під загрозою, якщо країни не скоротять свої викиди парникових газів.

"Скорочення кількості їжі, ймовірно, призведе до кризи в продовольчій галузі. Це зробить країни більш уразливими перед терористичними групами та іншими видами насильства. У світі з'явиться безліч джерел нестабільності", — заявила Еспіноса.

Штучний інтелект. Говорячи словами Нострадамуса — "новий мудрець із самотнім мозком"

[ + – ] Нострадамус писав про "безсмертних" учнів Фото: Getty Images

Схоже, що Нострадамус також передбачив появу штучного інтелекту, якщо трактувати його працю певним чином. Астролог вважав, що люди стануть безсмертними завдяки розвитку нових технологій.

"Місяць у повну ніч над високою горою. Новий мудрець з самотнім мозком бачить це. Його учні, запрошені до безсмертя. Погляд на південь. Руки за пазухою, тіла у вогні", — писав Нострадамус.

Ці рядки можна інтерпретувати як натяк на розвиток ШІ, коли "безсмертні" учні замінять людей на Землі.

Наступного року компанія Ілона Маска збирається ввести в експлуатацію робота-гуманоїда, який має замінити людей, чия робота надто небезпечна, одноманітна чи утомлива.

За словами Маска, новий робот буде зростом півтора метри і зможе виконувати різні завдання, наприклад, брати участь у збиранні автомобілів. Маск вважає, що його створення допоможе вирішити проблему нестачі робочої сили, а також зіграє вирішальну роль в економіці.