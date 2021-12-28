Предсказания Нострадамуса на 2022 год: огонь с неба, инфляция, голод и восстание машин

Французский астролог и алхимик Мишель Нострадамус приберег парочку мрачных предсказаний на грядущий год. Среди предстоящих угроз человечеству – изменение климата и даже искусственный интеллект.

Землю ждут наводнения, засухи, массовый голод и как минимум один удар астероида, если верить предсказаниям французского астролога Мишеля де Нотрдама или Нострадамуса, жившего в 16 веке, пишет Daily Mail.

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В своем знаменитом труде, опубликованном в 1555 году, Нострадамус попытался предсказать будущее. Некоторые считают, что его книга содержит отсылки к глобальному потеплению и даже угрозе, исходящей от искусственного интеллекта. Известно, что Нострадамус вдохновлялся библейскими текстами, а также свой отпечаток на трудах астролога оставила масштабная вспышка чумы. Предсказания Нострадамуса в основном сосредоточены на голоде и другого рода кризисах.

[ + – ] Предсказания Нострадамуса Фото: Public domain

Предсказания Нострадамуса остаются популярными до сих пор, поскольку открыты для любых интерпретаций и могут означать что угодно.

Вот несколько из предсказаний Мишеля Нострадамуса, которые могут сбыться в предстоящем 2022 году.

Глобальное потепление: Нострадамус предсказывает, что "рыба сварится"

[ + – ] Изменение климата обернется катаклизмами на Земле. Фото: Getty Images

Еще в 1555 году Нострадамус предсказал, что из-за резкого изменения климата рыба в морях сварится, в буквальном смысле. Астролог также написал, что человечество на 40 лет останется без дождя, а когда он все же пойдет, тогда начнутся "великие наводнения", которые опустошат народы.

"Сорок лет радуга не будет видна. Сорок лет она будет видна каждый день. Сухая земля станет еще более сухой. Будут большие наводнения, когда пойдут дожди", – писал в одном из разделов книги Нострадамус.

Астролог предполагал, что разрушительные наводнения настигнут мир и в наше время.

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В последние годы мир уже не раз страдал от сильных волн тепла, а также разрушительных наводнений. В ООН тоже предупреждают, что стихийные бедствия будут происходить чаще, также они станут сильнее. В этом же отчете ООН говорилось, что за предстоящие 20 лет температура на Земле, вероятно, поднимется на 1,5° C.

С 1970 года глобальные температуры на Земле ставили рекорды быстрее, чем в любой другой период за последние 2000 лет. Последние же пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, которые начались с 1850 года.

"Дальше будет становиться все хуже и хуже. Я не вижу безопасного места. Некуда будет бежать, негде будет спрятаться", – говорит старший ученый-климатолог Национального центра атмосферных исследований США Линда Мирнс.

Исходя из таких мрачных перспектив, предсказания Нострадамуса о кипящих морях становятся чуть более правдоподобными.

Удар астероида. Нострадамус говорит: "Великий огонь будет литься с неба три ночи"

[ + – ] Нострадамус считал, что "великий огонь" упадет с неба Фото: NASA

Французский астролог также предполагал, что в Землю врежется астероид, в результате чего погибнет большое количество людей. В предсказании Нострадамуса, как впрочем в большинстве своем, нет точно даты падения астероида, но есть описание катаклизма: "великий огонь" упадет с неба.

"Великий огонь будет литься с неба три ночи. Причина будет одновременно ужасной и чудесной. Вскоре после этого произойдет землетрясение", – писал Нострадамус.

Мишель Нострадамус предполагал, что на Землю упадет не один, а множество астероидов, что приведет к масштабными пожарами и разрушениями.

Это предсказание имеет и научную подоплеку. В NASA рассчитали, что каждые 2 тыс. лет на Землю падает крупный астероид, который наносит значительный ущерб на планете. Согласно данным космического агентства, столкновение Земли с астероидом длиной более километра станет разрушительным для всего мира. Удар более мелкого космического осколка может вызвать катастрофу регионального значения, но не повлияет на планету в глобальном масштабе.

"Каждые 2000 лет или около того астероид размером с футбольное поле ударяется в Землю и наносит значительные региональный ущерб. Один раз в несколько миллионов лет появляется объект достаточно большой, чтобы угрожать существованию жизни на Земле. Ударные кратеры на нашей планете, на Луне и на других планетах являются подтверждением этой теории", – говорится в заявлении NASA.

Голод из-за инфляции: Нострадамус предсказывает рост цен на пшеницу

[ + – ] Экономический кризис приведет к голоду и войнам Фото: Pablo Tosco

В предсказаниях Нострадамуса на ближайшее время также есть и голод, который будет вызван инфляцией, которая приведет к непомерному росту цен в условиях шаткой экономики.

Голод, по словам Нострадамуса, приведет к обострению конфликтов, поскольку люди будут вынуждены бороться за ресурсы, сокращающиеся под давлением изменения климата.

"Мед будет стоить дороже, чем воск для свечей. Цена пшеницы настолько вырастет, что люди будут в ужасе", – писал Нострадамус в своих трудах.

Мир уже стал свидетелем политической нестабильности, пандемии коронавируса и нехватки газа, что привело к инфляции с ростом цен на продукты питания и энергоносители.

В это же время, в ООН уже предупреждают о том, что планета может погрузиться в хаос, если мировые лидеры не справятся с изменением климата. По словам исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисии Эспиносы, глобальная безопасность может оказаться под угрозой, если страны не сократят свои выбросы парниковых газов.

"Сокращение количества еды, вероятно, приведет к кризису в продовольственной области. Это сделает страны более уязвимыми перед террористическими группа и другими видами насилия. В мире появится множество источников нестабильности", – заявила Эспиноса.

Искусственный интеллект. Говоря словами Нострадамуса — "новый мудрец с одиноким мозгом"

[ + – ] Нострадамус писал о "бессмертных" учениках Фото: Getty Images

Похоже, что Нострадамус также предсказал появление искусственного интеллекта, если трактовать его труды определенным образом. Астролог считал, что люди станут "бессмертными" благодаря развитию новых технологий.

"Луна в полную ночь над высокой горой. Новый мудрец с одиноким мозгом видит это. Его ученики, приглашенные к бессмертию. Взгляд на юг. Руки за пазухой, тела в огне", – писал Нострадамус.

Эти строки можно интерпретировать в качестве намека на развитие ИИ, когда "бессмертные" ученики заменят людей на Земле.

В следующем году компания Илона Маска собирается ввести в эксплуатацию робота-гуманоида, который должен заменить людей, чья работа слишком опасна, однообразна или утомительна.

По словам Маска, новый робот будет ростом в полтора метра и сможет выполнять разные задачи, например, участвовать в сборке автомобилей. Маск считает, что его творение поможет решить проблему нехватки рабочей силы, а также сыграется решающую роль в экономике.