Повторить судьбу динозавров. Топ-5 апокалипсисов, которые едва пережило человечество

В отличие от несбывшихся пророчеств, в истории человечества действительно случались апокалипсисы. Тогда существование людей было поставлено на карту.

История изобилует бедствиями, которые человечество, как вид, едва смогло пережить. Речь идет о действительно настоящих апокалипсисах, не имеющих никакого отношения к сомнительным пророчествам или суевериям.

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"Апокалипсисы являются частью истории человечества. Извергаются вулканы, происходят землетрясения и лесные пожары. Планета так или иначе адаптирована к таким явления. Но подобные происшествия становятся бедствием, когда начинают оказывать негативное влияние на людей", – говорит профессор истории Университета Лоуренса Джейк Фредерик.

Несмотря на бурное прошлое, люди, как и многие другие современные виды, стали опытными выживальщиками на чьем счету достаточно "концов света", пишет Discovery Magazine.

"Люди невероятно легко приспосабливаются. Вы можете поместить их почти в любую среду и мы научимся там жить", – добавляет эксперт.

Существует пять самых известных апокалипсисов в истории планеты, которые угрожали существованию человечества, но люди все же их пережили.

Апокалипсис №1. Извержение Тоба

[ + – ] Супервулкан Тоба располагается на территории современной Индонезии Фото: wikipedia

Супервулканы представляют серьезную угрозу как для самой планеты, так и для всех видов, живущих на ней. Раньше извержения подобных вулканов уже ставили человечество лицом к лицу с концом света.

Около 74 тыс. лет назад произошло извержение супервулкана Тоба, который располагается на территории современной Индонезии. Пепел от извержения окутал Индонезию, Индию и Индийский океан.

Крупнейшее извержение в истории человечества изменило климат на всей планете. В атмосферу было выброшено огромное количество пепла, который заблокировал солнечный свет, снизив температуру на 3-5 градусов по Цельсию. Результатом резкого изменения климата стало исчезновение растений и животных, что привело к голоду среди древних людей.

По некоторым оценкам, извержение вулкана и его последствия смогли пережить лишь 3–10 тыс. человек.

Апокалипсис №2. Ледниковый период

[ + – ] Мировая температура упала примерно на 10 градусов. Фото: George Teichmann/Yukon Government

Ледниковые периоды погружают планету в настолько суровые условия, что многие виды на планете вымирают, но не люди.

Такие апокалипсисы характеризуются резкими скачками температур и ростом ледников, лютый холод на планете сохраняется на протяжении тысяч, если не миллионов лет. На данный момент человечество живет в период межледниковья.

Но людям не всегда так везло с погодой. Известно, что от 10 до 20 тыс. лет назад Земля пострадала от глобального изменения климата. Тогда ледяные щиты раскинулись по всей Северной Америке и Евразии, ледники поглотили горы в Северном и Южном полушарии, а мировая температура упала примерно на 10 градусов.

Огромные участки планеты оказались погребены под толщей льда, делая мир непригодным для жизни. Казалось бы, конец света уже совсем близко.

Действительно, в этот период многие крупные виды вымерли, среди которых были мастодонты и саблезубые кошки, но не человек. Homo sapiens смог приспособиться к новым климатическим условиям и пережить апокалипсис.

Апокалипсис №3. Бубонная чума

[ + – ] Впервые бубонная чума появилась в 541 году н.э. Фото: Wikimedia Commons

Растущее население городов и их социальные связи позволило болезням перерасти в пандемии. Бактерии Yersinia pestis, которые вызывают бубонную чуму, стали одним из самых смертоносных катаклизмов на Земле.

Впервые бубонная чума появилась в 541 году н.э. и была близка к тому, чтобы уничтожить все человечество. Болезнь распространилась по Евразии и Африки, чума унесла жизни 50 млн человек всего за один год.

В 1347 году чума снова вернулась, чтобы попробовать уничтожить род людской. Среди симптомов были диарея, волдыри, кровавый кашель, а также черные "бубоны" – воспаленные лимфатические узлы, что было верным знаком приближающейся смерти.

"Против этой болезни все советы врачей и вся сила медицины были бесполезны", – писал в 1300-х года итальянский писатель Джованни Боккаччо.

"Черная смерть", как стали называть чуму, унесла жизни 200 млн человек в Евразии и Африке.

Апокалипсис №4. Оспа и болезни Старого Света

[ + – ] У коренного населения Америки не было иммунитета к болезням из Старого Света Фото: History on the Net

Спустя примерно столетие после разгула "Черной смерти" глобализация породила новую волну заболеваний. С 1492 года европейцы начали прибывать в Америку, они привезли с собой болезни, к которым не было иммунитета у коренного населения.

В списке заболеваний были оспа, корь, холера и сыпной тиф. В результате умерло от 80 до 95% коренного населения.

Некоторые исследователи предполагают, что болезни Старого Света убили так много людей, что уровень CO2 в атмосфере планеты и общая температура снизились. В то время в Новом Свете почти исчезло земледелие, но усилился рост лесов и другой растительности, поглотившей из воздуха большое количество CO2.

Ситуация усугубила период глобального похолодания, называемого малым ледниковым периодом. Он пришел в Северную Америку и Северную Евразию уже в 1300-1850 годах.

Апокалипсис №5. Извержение стратовулкана Тамбора

[ + – ] Извержение вулкана мгновенно убило 10 тыс. жителей острова Фото: wikipedia

К концу малого ледникового периода, извержение стратовулкан Тамбора погрузил мир в вулканическую зиму и новый апокалипсис.

Извержение вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава началось в апреле 1815 года. Катаклизм мгновенно убил 10 тыс. жителей острова. Далее пепел и дым от извержения поднялись в атмосферу, где заблокировали солнечный свет.

Извержение стратовулкана снизило глобальную температуру на 5 градусов. На протяжении года Северной Америке и Евразии наблюдались нестабильные погодные условия, среди которых были наводнения и морозы. Последние были настолько сильными, что 1816 год стал известен как "год без лета".

В результате похолодания от 100 до 200 тыс. человек умерли от голода и болезней во всем мире. Стратовулкан Тамбора остается активным, но к счастью, его сила поблекла в сравнении с последним извержением и не грозит новым апокалипсисом.