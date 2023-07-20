Точність лякає: Нострадамус передбачив смертоносну спеку в Європі 2023 року

Чергове передбачення французького астролога Нострадамуса, найімовірніше, збулося. Пекуча спека, яка вирує зараз у Європі, загрожує побити температурні рекорди.

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Французький астролог Мішель де Ностредам, більш відомий як Нострадамус, схоже, передбачив пекучу спеку, від якої наразі потерпає більша частина Європи. Про це пише Daily Star.

У відомій книзі Нострадамуса "Пророцтва", опублікованій близько 500 років тому, міститься ціла низка справджених прогнозів, включно з Французькою революцією, приходом до влади Адольфа Гітлера та скиданням атомних бомб на Японію.

В іншій книжці, яка переосмислює його роботу і яка вийшла у 2005 р., навіть було висловлено припущення, що він передбачив смерть королеви у 2022 р. (внаслідок цього книжка потрапила на перше місце в списку бестселерів The Sunday Times).

Метеорологи попереджають, що температура може бути ще вищою Фото: EPA

Тепер, схоже, збулося одне з передбачень Нострадамуса на 2023 р., де міститься кілька страшно точних деталей, що стосуються спеки в Європі.

"Як сонце, голова шукатиме сяйливе море: Жива риба в Чорному морі вся звариться. Коли Родос і Генуя напівголодними будуть, місцевий народ, щоб їх обробляти, трудитиметься", — писав він, натякаючи на спекотну погоду й підвищення температури моря.

Грецький острів Родос опинився серед місць, які найбільше постраждали від спеки, — температура там сягає 40°C. Унаслідок лісових пожеж одна британська сім'я вирішила відмовитися від відпустки вартістю 2500 фунтів стерлінгів і повернутися із запланованого відпочинку вже цього тижня.

"Це була задуха. Я працювала в Техасі та по всьому світу, але це була просто задуха. Від неї втрачаєш свідомість і паморочиться голова. Від цього можна відчути нездужання, і в нас зник апетит — ми не могли багато їсти. У майбутньому, якщо я поїду кудись у Південну Європу, я їхатиму в травні й уникатиму липня та серпня. Особливо з дітьми, я обов'язково зміню свої плани на майбутнє й уникатиму подібних місць у цю пору року", — розповіла Саллі Урвін, яка приїхала на Родос із синами-підлітками.

Наразі рекордна температура для Європи становить 48,8C Фото: Shutterstock

У Генуї оголошено жовте попередження про теплову хвилю, хоча це місто на півночі Італії далеко не найбільше постраждало від неї. В інших частинах країни температура сягнула 40 градусів. Зазначають про численні випадки смерті від спеки.

Нині рекордна температура для Європи становить 48,8C (на Сардинії у 2021 р.). Метеорологи попереджають, що незабаром цей показник може бути перевищено.

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