"Новий тип шторму": "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих

Іно Аларік, який стверджує, що знає про події майбутнього, поділився своїми прогнозами в соцмережі. Раніше чоловік розповідав про планети-близнюки Землі, візити інопланетян і Третю світову війну.

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Іно Аларік, самопроголошений "мандрівник у часі з 2671 року", попередив, що наступного року може статися кілька стихійних лих, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами". Про це пише The Mirror.

Користувач TikTok, який раніше стверджував, що прибув із майбутнього, заявив, що знає, коли в найближчі 12 місяців відбудуться найстрашніші стихійні лиха у світі.

Іно Аларік, відомий під ніком radianttimetraveller, став популярним, публікуючи попередження про передбачувані майбутні події. Відео на каналі чоловіка швидко стають вірусними та набирають тисячі та мільйони переглядів. Раніше автор уже публікував попередження про зіткнення планет-близнюків із Землею, прильоти інопланетян і навіть про початок третьої світової війни.

Тепер же самопроголошений мандрівник у часі опублікував п'ять попереджень про мегаприродні катастрофи, що нібито насуваються.

"Увага! Я — справжній мандрівник у часі. Це найстрашніші стихійні лиха, які відбудуться наступного року. У моєму часі 2023 і 2024 роки вважаються найнесприятливішими в історії з точки зору погоди", — підписав свій ролик Аларік.

Чоловік попереджає про мегаураган 6-ї категорії у вересні 2023 року. Ймовірно, він обрушиться на східне узбережжя США, переважно на Флориду, Північну Кароліну та Південну Кароліну. У грудні очікується "електричний шторм із градом", який являє собою "новий тип шторму, коли град і блискавка змішуються, шторм уражає та спалює все, до чого він торкається".

Кілька місяців потому Іно Аларік заявив, що буде торнадо завширшки 12 миль, який зруйнує весь Г'юстон у штаті Техас. Пізніше станеться землетрус магнітудою 9,8, який "триватиме 45 хвилин поспіль, не слабшаючи, на розломі Сан-Андреас. Очевидно, землетрус буде настільки потужним, що його прозвали "Великий Джон". Цей же землетрус викличе гігантське мегацунамі заввишки 750 футів, яке, за прогнозами, знищить величезну частину каліфорнійського узбережжя".

Глядачі TikTok розділилися в думках, взявшись обговорювати в коментарях, чи може це бути правдою.

"Я в це не вірю, якщо тільки це не сталося в "Сімпсонах", — написав користувач TikTok Джеймс Бредшоу.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.

Також стало відомо, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі в часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який разюче схожий на сучасний смартфон.