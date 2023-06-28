Знову Росія: "мандрівник у часі" назвав дату початку Третьої світової війни (відео)

Іно Аларік, який стверджує, що знає про події з майбутнього, поділився своїми прогнозами в соцмережі. Раніше чоловік розповідав про планети-близнюки Землі та візити інопланетян.

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Користувач TikTok Іно Аларік, який називає себе "мандрівником у часі з 2671 року", каже, що володіє точною інформацією про час і характер можливої Третьої світової війни. Про це пише DailyStar.

Відео на каналі чоловіка швидко стають вірусними та набирають тисячі та мільйони переглядів. У своїх попередніх роликах він розповідав про планети-близнюки Землі, візити інопланетян і навіть відкриття порталів, що ведуть в інші виміри.

Зараз Аларік заявляє, що до початку Третьої світової війни залишилося "всього два роки". За його твердженням, вона почнеться з "нападу Росії на одну з країн НАТО".

Користувачі TikTok розділилися у своїх думках щодо таких заяв і почали активно обговорювати їх у коментарях, запитуючи у самопроголошеного "мандрівника в часі", чи можуть вони стати реальністю. Багато людей почали ставити свої запитання про ймовірне майбутнє.

"Ей, radianttimetraveler, чи може вторгнення в Україну стати реформуванням Радянського Союзу?", — написав один із користувачів TikTok.

Іно Аларік також розповів, що республіканець Рон ДеСантіс стане наступним президентом США і що інопланетяни вже висадилися на Землю, плануючи забрати те, що їм належить. Крім цього він зазначив, що його "машина часу" перебуває в добре захищеному бункері, доступ до якого мають лише четверо людей, які є мандрівниками в часі

Раніше Фокус писав, що до чоловіка через 50 років повернулася шкільна каблучка. Співробітники поліції проводили обшук у справі про крадіжку міді, під час якого було виявлено прикрасу, що належить випускнику середньої школи Needham Broughton 1965 року з ініціалами "MP".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі в часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який разюче схожий на сучасний смартфон.