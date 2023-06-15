Втратив 50 років тому: до чоловіка чудовим чином повернулося шкільне кільце (відео)

Співробітники поліції проводили обшук у справі про крадіжку міді, під час якої було виявлено кільце, яке належить випускнику середньої школи Needham Broughton 1965 року з ініціалами "MP". Вивчивши списки учнів, вони змогли знайти його власника.

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Майкл Педно зі штату Північна Кароліна (США) втратив свою каблучку приблизно 50 років тому, коли він ще ходив до школи. Однак нещодавно він зміг повернути прикрасу завдяки поліції Західної Вірджинії. Про це пише UPI.

В Офісі шерифа округу Канава повідомили, що в лютому поліція проводила обшук у справі про крадіжку міді, в ході якої було виявлено кільце, яке належить випускнику середньої школи Needham Broughton 1965 з ініціалами "MP". Після вивчення списку випускників школи було встановлено, що Майкл Педно є потенційним власником цього цінного предмета.

Чоловік збирається очистити кільце і знову почати його носити Фото: NBC News

Американець був здивований, що через півстоліття він знову побачить це кільце. Крім того, він не пам'ятає, як саме втратив його раніше. Чоловік збирається очистити кільце та знову почати його носити.

"Я втратив його десь наприкінці 1960-х на випускному або коли служив в армії. Я думаю, ймовірно, наприкінці 60-х, коли їздив відвідати своїх двоюрідних братів, тітку та дядька до Принстона", — розповів Педно.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку страшний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіки без очей", заховану у стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий, на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.