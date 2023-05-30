"Немає очей": чоловік знайшов у будинку моторошний портрет, про який не підозрював 46 років

Чоловік був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіка без очей", заховану у стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий на ім'я Енергія".

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Один чоловік на популярному форумі Reddit розповів про те, як він виявив моторошну картину, яка була захована в його стіні щонайменше чотири десятиліття. Про це пише The Mirror.

Чоловік проводив роботи з перепланування у своєму коридорі, коли зробив несподіване відкриття.

"Я знайшов це всередині стіни в моєму коридорі. Я прожив у цьому будинку всі свої 46 років. Портрет виглядає жахливо, і у чоловіка немає очей. На зворотному боці, так тьмяно написані слова, що я не можу сфотографувати їх навіть на фотоапарат", — Написав автор теми.

Але хоч він стверджує, що сама картина не лякає, але його хвилює думка, що вона десятиліттями таїлася в його стіні. Він додав, що її намальовано на дереві й на ній написано "Фредрік 1972".

"Насправді я досить боязко ставлюся до багатьох безглуздих речей… але ця картина, як би мені не хотілося це визнати, анітрохи мене не лякає. Це дивно. У цій картині немає нічого злого: моя дочка-підліток навіть не боїться", — написав чоловік.

Чоловік проводив роботи з перепланування у своєму коридорі, коли зробив несподіване відкриття Фото: brit

Однак інші користувачі Reddit не поділяють думку автора теми, закликаючи його з'їхати, поки "духи не дісталися нього".

"Це якийсь жах прямо з "Мисливців за привидами". Тепер вам доведеться відкрити всі свої стіни", — написав один із переляканих людей.

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів першого місяця після перемоги в конкурсі.

Також раніше повідомлялося, що в "британському Чорнобилі" мешкають лише чотири людини. Маршалл Крейг — один із людей, які відмовляються залишити район. Чоловік прожив там останні 20 років свого життя та заявив, що він "ніколи не поїде".