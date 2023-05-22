Кинув дівчину та живе з мамою: мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість (фото)

Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно розкидатися грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів першого місяця після перемоги в конкурсі.

Related video

42-річний переможець лотереї Курсат Йілдірім із міста Дортмунд, Німеччина, який покинув свою дівчину після виграшу в лотерею і розщедрився на найдорожчі автомобілі, включаючи Ferrari, зізнався, що досі живе зі своєю мамою. Про це пише Daily Star.

Грошовий мільйонер став відомим усьому світу після того, як у вересні 2022 року виграв 9,9 мільйона євро.

Колишній злочинець, який сидів у в'язниці за пограбування та шахрайство звільнився з роботи кранівника, після чого почав швидко розкидатися грошима, витративши майже 1,5 мільйона євро першого місяця після перемоги.

Але, попри те, що чоловік виграв доленосну суму грошей, він зізнався, що досі живе з мамою. Курсат зазначив, що навіть з його виграшем купівля нерухомості в Німеччині коштує дуже дорого. Його не бентежить, що у 42 роки він все ще мешкає вдома з батьками.

Чоловік купив пентхаус у Стамбулі та дорогий Porsche Фото: иисус

"Я щасливий жити з батьками. Все одно вони тут лише пів року, тому що другу половину року вони живуть у Туреччині. Але суть у тому, що з цінами на будинки в Дортмунді просто немає сенсу їх купувати. Чесно кажучи, мені це теж подобається: я приходжу увечері додому, а там моя мама", — сказав Курсат.

Колишній шахрай розповів, що того дня, коли він виграв свої мільйони, він регулярно приймав наркотики, пив і відвідував борделі та казино. Незабаром після виграшу він витратив майже 460 тисяч євро на новий Ferrari. Чоловік також купив пентхаус у Стамбулі (Туреччина), дорогий Porsche і здійснив масові покупки у кількох розкішних магазинах. Крім того, щасливчик купив плантацію мигдальних дерев площею 20 га в Туреччині.

Раніше Фокус писав, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її родина витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простіше.

Також повідомлялося, що у США чоловік виграв довічний приз у лотереї. Флойд Ворстлер отримав джекпот у Lucky For Life через 9 місяців після розіграшу після того, як двічі забув про свій виграшний квиток.