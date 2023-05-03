"Вони були в моєму сні": жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися

Числа, які з'явилися жінці уві сні, допомогли їй отримати приз у розмірі 1 мільйона доларів у першому дивізіоні лотереї Monday & Wednesday Lotto.

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Мешканка міста Алтона, в австралійському штаті Вікторія, виграла джекпот у лотерею на суму понад 1 мільйон доларів, використовуючи набір цифр, що прийшов до неї уві сні. Про це розповідає. The Lott.

Виграшними номерами у тиражі Monday & Wednesday Lotto у середу 12 квітня 2023 року були 32, 12, 6, 45, 36 та 2, а додатковими номерами – 10 та 39.

По всій Австралії в 4277 тиражі лотереї Monday & Wednesday Lotto було три виграшні номери першого дивізіону — два у Квінсленді та один у Вікторії.

Числа, які з'явилися жінці уві сні, допомогли їй отримати приз у розмірі $1 006 109,05.

"Я мало не зомліла! Це дуже захопливо! Ми були дуже здивовані! Ми були у від'їзді, тому я не перевірила свій білет. Коли я подивилася свій онлайн-рахунок і побачила, що виграла мільйон доларів, я подумала: "Ні! Не може бути!". Я так приголомшена. Це дуже приємний сюрприз! Я завжди граю в ці числа. Вони були в моєму сні. Я запам'ятала числа зі сну і записала їх усі на білет лотереї", — розповіла жінка, підтверджуючи свій приз офіційному представнику компанії The Lott.

Виграшний білет із позначкою System 8 був придбаний жінкою онлайн на сайті thelott.com, офіційному сайті австралійських лотерей.

Жінка ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простіше.

Раніше Фокус писав, що у США чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів. Американець Фекр Хірпо розповів, що зазвичай не набуває великої кількості однакових квитків, але цього разу він відчув, що розіграш буде вдалим. Чоловік ще не вирішив, як він розпорядиться своїм призом.

Також повідомлялося, що у США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка склала 3960000 доларів.