Повернувся мільйонером: у США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн

Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка склала 3 960 000 доларів.

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66-річний Пітер Салліван із міста Мілсборо, штат Делавер (США) вирушив у відпустку і повернувся заможним, зірвавши величезний джекпот у лотерею. Про це повідомляє CNN.

Американець вирушив до штату Флорида, щоб насолодитися відпочинком та сонцем. Під час своєї відпустки він придбав білет моментальної лотереї за 20 доларів у продуктовому магазині у місті Делрей-Біч. У результаті він зумів виграти п'ять мільйонів доларів.

Видання зазначає, що за умовами лотереї виграш виплачується частинами протягом кількох років. Якщо гравець хоче отримати його одразу, йому доводиться відмовитись від частини призу. Пітер Салліван вирішив отримати свій виграш в одноразовій виплаті, який становив 3 960 000 доларів.

Магазин громадського харчування Publix, де чоловік придбав свій щасливий білет, отримає бонус у розмірі 2000 доларів.

Згідно з інформацією на сайті Флоридської лотереї, шанси на виграш у розмірі 5 мільйонів доларів у грі "Gold Rush" становлять лише 1 до 2 362 500.

Раніше Фокус писав, що у США чоловік зірвав джекпот у $2 мільйони після того, як виграв мільйон. Американцю Фаррісу Френку все ще важко повірити, що він став переможцем вдруге. Чоловік планує витратити частину свого нового виграшу на відпустку зі своєю дружиною.

Також повідомлялося, що чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт з Вотфорда та його дружина Кей зрозуміли, що перемогли лише через шість місяців після того, як було названо виграшні номери.