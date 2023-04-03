Вернулся миллионером: в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн

Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составила 3 960 000 долларов.

Related video

66-летний Питер Салливан из города Милсборо, штат Делавэр (США) отправился в отпуск и вернулся разбогатевшим, сорвав огромный джекпот в лотерею. Об этом сообщает CNN.

Американец отправился в штат Флорида, чтобы насладиться отдыхом и солнцем. Во время своего отпуска он приобрел билет моментальной лотереи за 20 долларов в продуктовом магазине в городе Делрей-Бич. В итоге он сумел выиграть пять миллионов долларов.

Издание отмечает, что по условиям лотереи выигрыш выплачивается частями в течение нескольких лет. Если игрок хочет получить его сразу, ему приходится отказаться от части приза. Питер Салливан решил получить свой выигрыш в однократной выплате, который составил 3 960 000 долларов.

Магазин общепита Publix, где мужчина приобрел свой счастливый билет, получит бонус в размере 2 000 долларов.

Согласно информации на сайте Флоридской лотереи, шансы на выигрыш в размере 5 миллионов долларов в игре "Gold Rush" составляют всего 1 к 2 362 500.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина сорвал джекпот в $2 миллиона после того, как выиграл миллион. Американцу Фаррису Фрэнку все еще трудно поверить в то что он стал победителем во второй раз. Мужчина планирует потратить часть своего нового выигрыша на отпуск со своей женой.

Также сообщалось, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.