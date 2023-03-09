Мечтал купить особняк: мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги

Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.

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Житель Великобритании упустил джекпот в 3 миллиона фунтов стерлингов (132 млн гривен) из-за того, что потерял свой выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает The Sun.

Это произошло еще в 2001 году, когда Мартину Тотто было 25 лет. Мужчина и его супруга Кей полгода совершенно не обращали внимания на тот факт, что они выиграли огромную сумму денег.

Позже англичанин все же узнал о своей победе, но столкнулся с проблемой. Он потерял оригинальный билет, но имел доказательства покупки в местном магазине Londis.

Затем Мартин провел полтора месяца в напряжении, ожидая решения по поводу того, действителен ли его выигрыш в размере 3 011 065 фунтов стерлингов. К несчастью для него и его супруги, организатор лотереи Camelot отказался выплачивать приз по техническим причинам. Мужчина не зарегистрировал утерю своего выигрышного билета в течение 30 дней.

"Потеря этих денег была пыткой. На долгое время я потерял из виду, кем я был и во что верил", – рассказал Мартин.

Ситуация серьезно повлияла на брак Мартина и Кей, и в итоге они расстались Фото: Rex

Мужчина планировал уволиться, купить особняк и путешествовать по миру, но всему этому не суждено было сбыться из-за одной ошибки. Он пытался обжаловать решение лотереи, связываясь с несколькими юристами, но они сообщили ему, что ничего не могут поделать. Эта ситуация серьезно повлияла на брак Мартина и Кей, и в итоге они расстались.

Женщина смогла принять потерю денег и жить дальше, но Мартин стал одержим поиском справедливости. В конечном итоге он бросил работу, написал книгу о своем печальном опыте и переехал в Нэшвилл, штат Теннесси, где познакомился с американкой по имени Таня. Он стал членом христианского культа, который позже покинул, потому что не мог получить постоянное гражданство США. Все члены культа были обязаны отдавать 10% своего заработка анонимному лидеру.

В настоящее время мужчина работает писателем и самоучкой режиссером Фото: Rex

В конце концов Мартин вернулся в Англию в одиночестве и в 2009 году опубликовал свою книгу "Шесть волшебных чисел", которая рассказывает о вымышленном лотерейном кошмаре, пережитом им. В настоящее время он работает писателем и самоучкой-режиссером.

Ранее Фокус писал, что в США женщина выиграла в лотерею более 750 миллионов долларов. Она приобрела выигрышный билет в одном из продуктовых магазинов в США, а когда узнала сумму выигрыша, была шокирована.

Также сообщалось, что в Канаде семья выиграла джекпот в лотерее, но не смогла получить свой приз, поскольку опоздала с предъявлением билета на пять дней. Организаторы лотереи не смогли нарушить правила и выдать приз победителям.