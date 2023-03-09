Мріяв купити маєток: чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші

Менеджер із закупівель Мартін Тотт із Вотфорда і його дружина Кей зрозуміли, що перемогли, лише через шість місяців після того, як було названо виграшні номери.

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Житель Великобританії втратив джекпот у 3 мільйони фунтів стерлінгів (132 млн гривень) через те, що втратив свій виграшний лотерейний квиток. Про це повідомляє The Sun.

Це сталося ще 2001 року, коли Мартіну Тотту було 25 років. Чоловік і його дружина Кей пів року зовсім не звертали уваги на той факт, що вони виграли величезну суму грошей.

Пізніше англієць таки дізнався про свою перемогу, але зіткнувся з проблемою. Він втратив оригінальний квиток, але мав докази покупки в місцевому магазині "Лондіс".

Потім Мартін провів півтора місяця в напрузі, очікуючи рішення щодо того, чи дійсний його виграш у розмірі 3 011 065 фунтів стерлінгів. На жаль для нього та його дружини, організатор лотереї Camelot відмовився виплачувати приз із технічних причин. Чоловік не зареєстрував втрату свого виграшного квитка протягом 30 днів.

"Втрата цих грошей була тортурою. На довгий час я випустив із уваги, ким я був і в що вірив", — розповів Мартін.

Ситуація серйозно вплинула на шлюб Мартіна та Кей, і вони розлучилися Фото: Rex

Чоловік планував звільнитися, купити маєток і подорожувати світом, але всьому цьому не судилося збутися через одну помилку. Він намагався оскаржити рішення лотереї, зв'язуючись із кількома юристами, але вони повідомили йому, що нічого не можуть вдіяти. Ця ситуація серйозно вплинула на шлюб Мартіна та Кей, і вони розлучилися.

Жінка змогла прийняти втрату грошей і жити далі, але Мартін став одержимий пошуком справедливості. Зрештою він кинув роботу, написав книгу про свій сумний досвід і переїхав у Нешвілл, що в штаті Теннессі, де познайомився з американкою на ім'я Таня. Він став членом християнського культу, який пізніше залишив, бо не міг отримати постійне громадянство США. Усі члени культу зобов'язані були віддавати 10% свого заробітку анонімному лідеру.

Зараз чоловік працює письменником і режисером-самоуком Фото: Rex

Зрештою Мартін повернувся в Англію на самоті і у 2009 році опублікував свою книгу "Шість чарівних чисел", яка розповідає про вигаданий лотерейний жах, пережитий ним. Нині він працює письменником і режисером-самоуком.

Раніше Фокус писав, що в США жінка виграла в лотерею понад 750 мільйонів доларів. Вона придбала виграшний білет в одному з продуктових магазинів у США, а коли дізналася про суму виграшу, була шокована.

Також повідомлялося, що в Канаді сім'я виграла джекпот у лотереї, але не змогла отримати свій приз, оскільки запізнилася з пред'явленням квитка на п'ять днів. Організатори лотереї не змогли порушити правила та видати приз переможцям.