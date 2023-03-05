Допоміг "Боїнг 747": в США жінка виграла в лотерею понад 750 мільйонів доларів

Жінка придбала виграшний квиток в одному із продуктових магазинів в США, а коли дізналася про суму виграшу, була шокована.

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У США жителька штату Вашингтон стала мільйонеркою. Вона придбала лотерейний квиток за 8 доларів, натомість отримала 754 млн. доларів. Про це повідомляє Yahoo.

Зазначається, що американка Беккі Белл робила покупки зі своєю донькою в продуктовому магазині Fred Meyer в Оберні, штат Вашингтон. Там вона купила лотерейний квиток Powerball.

Напередодні жінка вже придбала квиток, але коли, проходячи повз кіоск побачила на вивісці, що сума джек-поту складає 747 млн доларів, вирішила спробувати ще раз. Цифру 747 вона зауважила, як знак, оскільки впродовж 36 років працює у компанії "Боїнг 747".

"Тоді мені стало зрозуміло… Мені довелося купити ще один квиток", — розповіла Белл.

Наступного дня вона перевірила свої квитки. Перший квиток був без виграшу, а скан другого показав, що він виграв, тож їй необхідно звернутися в лотерейну контору.

"Я ніколи в житті не вигравала більше 20 доларів, тому ви можете уявити мій шок, коли я зрозуміла, що щойно сталося", — сказала вона агентству. "Я просто заплакала".

Спочатку жінка подумала, що виграла 7 млн, але її діти пояснили, що сума виграшу складає понад 700 млн. доларів.

Виграш джекпоту дозволить новоспеченій мільйонерці піти на пенсію з компанії Boeing на кілька місяців раніше.

З 754 млн доларів родина Беккі Белл отримала лише половину, оскільки повну суму їй мали б виплачувати впродовж 30 років, а половину можна було забрати одразу.

У Канаді родина виграла джекпот у лотереї, але не змогла здобути свій приз, оскільки запізнилася із пред'явленням квитка на п'ять днів. Організатори лотереї не змогли порушити правила та видати приз переможцям.

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