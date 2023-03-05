Помог "Боинг 747": в США женщина выиграла в лотерею более 750 миллионов долларов

Женщина приобрела выигрышный билет в одном из продуктовых магазинов в США, а когда узнала сумму выигрыша, была шокирована.

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В США жительница штата Вашингтон стала миллионершей. Она приобрела лотерейный билет за 8 долларов, а взамен получила 754 млн. Об этом сообщает Yahoo.

Отмечается, что американка Бекки Белл совершала покупки со своей дочерью в продуктовом магазине Fred Meyer в Оберне, штат Вашингтон. Там она купила лотерейный билет Powerball.

Накануне женщина уже приобрела билет, но когда, проходя мимо киоска, увидела на вывеске, что сумма джекпота составляет 747 млн долларов, решила попробовать еще раз. Цифру 747 она отметила как знак, поскольку на протяжении 36 лет работает в компании "Боинг 747".

"Тогда мне стало понятно… Мне пришлось купить еще один билет", – рассказала Белл.

На следующий день она проверила свои билеты. Первый билет был без выигрыша, а скан второго показал, что он выиграл, поэтому ей необходимо обратиться в лотерейную контору.

"Я никогда в жизни не выигрывала больше 20 долларов, поэтому вы можете вообразить мой шок, когда я поняла, что только произошло", — сказала она агентству. "Я просто заплакала".

Сначала женщина подумала, что выиграла 7 млн., но ее дети объяснили, что сумма выигрыша составляет более 700 млн. долларов.

Выигрыш джекпота позволит новоиспеченной миллионерше уйти на пенсию из компании Boeing на несколько месяцев раньше.

Из 754 млн долларов семья Бекки Белл получила лишь половину, поскольку полную сумму ей должны выплачивать в течение 30 лет, а половину можно было забрать сразу.

В Канаде семья выиграла джекпот в лотерее, но не смогла получить свой приз, поскольку опоздала с предъявлением билета на пять дней. Организаторы лотереи не смогли нарушить правила и выдать приз победителям.

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