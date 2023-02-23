Пара выиграла в лотерею крупную сумму, но из-за глупости не смогла получить приз

Семейная пара из Канады пострадала из-за своего собственного безразличия и разгильдяйства.

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Жители канадского города Принс-Джордж, расположенного в провинции Британская Колумбия, выиграли джекпот в лотерее, однако не смогли получить свой приз. Об этом пишет издание The Mirror.

Причина этого была в том, что Дэн и Сериз Льюис не присмотрелись к содержимому коробки с вещами, которые остались после празднования Рождества, когда они убирали свою спальню. Однако спустя некоторое время они обнаружили билет моментальной лотереи среди прочих мелочей и выяснили, что они выиграли денежный приз в размере 100 тысяч американских долларов (это примерно 3.6 миллиона гривен).

К сожалению, пара не смогла получить свой выигрыш, так как опоздала с предъявлением билета на пять дней. Организаторы лотереи не смогли нарушить правила и выдать приз победителям.

Напомним, ранее Фокус писал, что пенсионеры 2 года бесплатно жили в отеле, но попались. Теперь администрация заведения требует с мужчины около 145 тысяч евро за проживание и более 92 тысяч евро за дополнительные услуги.

Также сообщалось, что отец двух детей остался парализованным после того, как съел популярное блюдо. Обычный прием пищи в любимой закусочной едва не закончился для мужчины фатально.