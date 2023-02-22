Почти умер: отец двух детей остался парализованным после того, как съел популярное блюдо

Обычный прием пищи в любимой закусочной едва не закончился для мужчины фатальной участью.

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Дэвид Миллер, 43 года, ел курицу бхуна в своей обычной индийской закусочной в Лондоне. После чего сразу же получил тяжелое пищевое отравление, которое затем переросло в аутоиммунное расстройство, в результате чего он потерял возможность пользоваться своими конечностями. Об этом пишет Daily Star.

Отмечается, что мужчина перестал нормально дышать, не мог ходить и ясно видеть.

Будучи в обычной физической форме он начал чувствовать странное покалывание в руках и ногах два месяца спустя, что привело к почти полному параличу и оставило его в инвалидном кресле после двух с половиной месяцев пребывания в больнице.

Через два месяца он начал ощущать покалывание в руках и ногах. Это привело к почти полному параличу, когда он не мог перевернуться в постели, нуждался в инвалидном кресле для передвижения и провел два с половиной месяца в больнице.

[ + – ] После инцидента Миллер несколько месяцев находился в больнице

У него диагностировали синдром Гийена-Барре после того, как он съел карри в 2016 году.

Спустя семь лет он выздоровел и должен пробежать свой первый марафон после этого случая.

"Это было довольно страшно. Разумеется, мы больше не возвращались в тот ресторан", — вспоминает сейчас Дэвид.

Напомним, что в Индии произошло массовое отравление алкоголем. Десятки людей умерли и еще несколько были госпитализированы в Индии после употребления испорченных напитков.

Ранее Фокус писал, что злоупотребление алкоголем может увеличить риск заражения COVID. Исследование основано на предыдущих выводах о том, что хроническое употребление спиртного может нарушить иммунную систему организма и увеличить риск острого респираторного дистресс-синдрома после заражения коронавирусом.